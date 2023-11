National Geographic, Emilia Romagna tra le mete da visitare: “Il cuore gastronomico d’Italia”

Bologna, 9 novembre 2023 – In mezzo ai paesaggi di Irlanda, Perù e Madagascar, c'è anche l'Emilia Romagna tra le mete più ‘cool’ del National Geographic.

La prestigiosa rivista ha diramato la ‘Cool List 24’, ovvero i 30 posti più entusiasmanti da visitare nel 2024 in tutto il mondo. Fra questi, l’unica meta italiana insieme a Pompei è l'Emilia Romagna, regione che sarà tra l’altro attraversata dal Tour de France la prossima estate.

E proprio da qui parte il National Geoographic per consigliare l'Emilia Romagna, scegliendo come itinerario la bicicletta. "Visita il cuore gastronomico d'Italia su due ruote - esordisce la rivista - Questa è una delle più grandi destinazioni ciclistiche d'Italia, forse meglio esplorata in un delicato itinerario autoguidato che visita Bologna, Parma e Modena con soste panoramiche". Viene raccontato poi il percorso della competizione, che attraverserà "i villaggi e i paesaggi coltivati a vigneti dell'Emilia-Romagna. Il traguardo sarà nella località balneare di Rimini, mentre Bologna e la sua famosa cucina attendono al termine della seconda tappa. I piloti partiranno dalla storica Piacenza per l'ultima tappa a Torino”.

La regione è imperdibile anche per il suo forte legame con la storia. "I ciclisti più esperti possono affrontare la Ciclovia di Dante a proprio piacimento: partendo da Ravenna, dove il poeta morì nel 1321, il sentiero si snoda per 139 miglia fino alla sua città natale, Firenze, passando per borghi collinari e boschi di castagni lungo il percorso”.

La cool list 2024

Tra le migliori destinazioni scelte dal National Geographic, c’è spazio per le escursioni in natura e i viaggi culturali, ma anche per le migliori ricette culinarie della tradizione locale e per la commistione fra tradizione e innovazione.

Fra i 30 luoghi più interessanti sul pianeta del prossimo anno, circa la metà si trovano in Europa e due coinvolgono direttamente l’Italia, Pompei e, appunto, l'Emilia Romagna.

Rimini

Dopo il The Sun, che aveva definito Rimini la migliore destinazione per le vacanze del 2024, arriva un altro prestigioso attestato di stima, anche grazie alla forte visibilità che porterà inevitabilmente un evento come il Tour de France. “Uno dopo l’altro – ha sottolineato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – questi importanti riconoscimenti internazionali accendono la curiosità dei turisti anglosassoni e dei visitatori mondiali interessati a un viaggio alla scoperta di Rimini, a dimostrazione di come la nostra destinazione sia sempre più attrattiva, forti anche dei trend di crescita del mercato estero registrati nella passata stagione che per la prima volta, nei primi nove mesi, si sono assestati sul 34% dei pernottamenti totali. L’internazionalizzazione deve essere sempre di più la parola chiave delle strategie turistiche della nostra destinazione, anche grazie all’occasione storica offerta dall’arrivo del terzo evento sportivo più seguito nel mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio”.