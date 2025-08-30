Nomadi al completo con Casadei: “In un’uscita un nuovo doppio live”

Rimini, 30 agosto 2025 – Scorre da un capo all’altro dell’Italia tra decine di concerti in sould out la calda estate de I Nomadi, lunedì alle 21,30 attesi a Rimini, in piazza Cavour, per Balamondo di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. La storica band, la più longeva dopo i Rolling Stones, il 19 settembre regalerà ai suoi fan un doppio live. Ne parla Beppe Carletti, musicista e compositore, che nel 1963 fondò il complesso assieme ad Augusto Daolio.

Un vecchio rapporto quello con i Casadei?

“È partito col Raoul ed è poi proseguito con Mirko, una gran bella persona, come tutti i membri della famiglia Casadei. Tra noi c’è una stima reciproca. Sono quindi felice di partecipare al Balamondo che ci vedrà sul palco con l’intera formazione dei Nomadi: proporremo diverse nostre canzoni, anche di 50 anni fa, alcune con Mirko”.

Con le guerre in atto diversi vostri brani restano attuali.

“Siamo sempre stati impegnati sul fronte della pace e portato avanti progetti anche in Palestina, dove abbiamo fatto delle cose molto belle: un parco giochi per i bambini, due stanze per bambini che imparavano a leggere e per le bimbe che imparavano a usare le macchine da cucire. La cosa più incredibile è che Augusto nel 1969 ha scritto un testo, I ragazzi dell’Ulivo, dedicata ai piccoli palestinesi. Da allora sono passati 37 anni”.

Novità in vista per i vostri fan?

“Il 19 settembre, a distanza di dieci anni dall’ultimo album dal vivo, uscirà uno doppio live registrato a Milano durante il concerto al Teatro Dal Verme. Sarà disponibile in vinile, in formato digitale e Cd. Mi è sembrato giusto che fosse doppio anche per i ragazzi, è il primo live per Yuri Cilloni (voce) e per il nuovo batterista Domenico Inguaggiato. Questo doppio live racchiude un po’ la storia de Nomadi, partendo da Noi non ci saremmo a Vagabondo, fino ad attraversare tutti i nostri sessant’anni”.

Come state trascorrendo l’estate?

“Siamo in giro quotidianamente. A inizio agosto abbiamo avuto tre giorni di relax, ce ne prendiamo uno ogni sette otto serate che, giuro, facciamo divertendoci. Quando fai una cosa che ami, non avverti la fatica. C’è piuttosto la soddisfazione di vedere davanti a te la gente che ti applaude, che ti manda baci e ti abbraccia. Questo non è un mestiere, è un dono. Sono stato fortunato, prima di tutto perché ho incontrato Augusto e sono stato con lui più di 30 anni. Per me è stato fondamentale, un compagno di viaggio e di vita. Abitavamo a 400 metri di distanza l’uno dall’altro”.

Anche l’inizio della carriera?

“Sulla riviera romagnola, in particolare a Riccione nel 1963, abbiamo trascorso 77 giorni, facendo anche due concerti al giorno al Frankfurt Bar. Avevamo 16/17 anni, per tre mesi abbiamo mangiato e dormito insieme. Siamo cresciuti e diventati uomini senza mai avere una discussione. Un’esperienza che auguro a tutti i ragazzi che iniziano a fare una vita di musica”.

Tante cose sono cambiate…

“Si. Mi dispiace per i ragazzi che si mettono ora a fare i musicisti o i cantanti, perché l’aria che respirano non è più la stessa. Dopo i concerti ci si incontrava, si stava assieme nei locali, c’era un contatto umano con il pubblico”.

Voi non avete mai seguito le mode?

“Mai. Se lo avessimo fatto, non saremmo più qua, non sarei più di moda io. Ho voluto essere sempre coerente con me stesso e con la nostra storia, che va rispettata”.