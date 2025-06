Notte Rosa 2025, la festa continua tra Riccione e Rimini. Dagli show di danza e musica al festival delle serie tv

Rimini, 22 giugno 2025 – La Notte Rosa 2025 (foto) si prende il weekend e continua a infiammare la Riviera romagnola tra Rimini e Riccione. Tanti eventi, ospiti, protagonisti per l’estate che entra nel vivo, ecco alcuni dei momenti più iconici e degli scatti più belli in arrivo da spiagge e locali.

13 foto Ecco gli scatti più iconici della festa che continua anche finito il weekend

Un'ondata di musica, entusiasmo e divertimento ha attraversato la Romagna, dal mare alla collina, lungo un weekend che resterà nella memoria. Con circa 200 eventi distribuiti in 30 Comuni (in tutta la Riviera), la ventesima edizione della Notte Rosa ha confermato – e forse superato – tutte le aspettative. "Hit’s Summer" si è trasformato in un vero e proprio inno all’estate, un abbraccio collettivo che ha unito grandi città e piccoli borghi, spiagge affollate e piazze illuminate, teatri naturali e palchi sotto le stelle.

La Notte Rosa 2025 di Riccione

La Notte Rosa 2025 di Riccione continua a sorprendere e incantare: sabato a prendersi la scena il Goovi Summer Wave con Michelle Hunziker, ma anche lo spettacolo di danza internazionale Magia in Movimento diretto da Kledi, il musical per famiglie ‘Seconda stella a destra’ e tanti altri eventi.

All’alba di oggi domenica 22 giugno, invece, la straordinaria performance sulla spiaggia del Marano firmata da Kledi e la MM Contemporary Dance Company e il concerto di Syria. Tutto in attesa dell’inaugurazione della mostra immersiva dedicata a Il Paradiso delle Signore a Villa Franceschi (ore 18.30), evento di apertura dell’Italian Global Series Festival. Poi la mostra fotografica Mare Magnum a Villa Mussolini, aperta per tutta la giornata.

“Aver anticipato la data della Notte Rosa all’inizio dell’estate si è rivelata una scelta vincente – sottolinea Daniela Angelini, sindaca di Riccione –. Riccione ha vissuto con entusiasmo queste giornate, registrando una grande partecipazione da parte del pubblico, con tantissimi turisti già presenti in città. I numeri saranno oggetto di valutazione nei prossimi giorni, ma possiamo fin da ora dire che le presenze sono state importanti, a conferma del valore di un progetto che punta sull’identità e sulla visione di città. Abbiamo voluto una Notte Rosa che fosse molto più di una festa: un racconto corale di emozioni, arte e spettacolo, capace di parlare a ogni fascia d’età e di promuovere Riccione come una destinazione vivace, accogliente e di grande qualità”.

Italian Global Series Festival a Riccione

Si alza ufficialmente il sipario sulla prima edizione dell’Italian Global Series Festival. Domani, lunedì 23 giugno alle 19.30, l’attrice e madrina della manifestazione, Caterina De Angelis, sarà sul palco del Teatro Galli di Rimini, suggestiva cornice che darà luogo all’attesissima cerimonia di apertura. Un evento che inaugura una settimana intensa di proiezioni, incontri e premiazioni, con ospiti internazionali e produzioni provenienti da 34 Paesi. Sul palco, tra gli altri, saranno presenti, tra gli altri, il sottosegretario Lucia Borgonzoni (sottosegretario alla Cultura) e la presidente di Apa, Chiara Sbarigia.

Nel corso della serata verranno consegnati gli Excellence Awards a Kevin Spacey, celebre per House of Cards – Gli intrighi del potere e vincitore di due Oscar per I soliti sospetti e American Beauty; Evangeline Lilly, indimenticabile protagonista di Lost; Can Yaman, volto delle più popolari serie turche; Elena Sofia Ricci, icona della fiction italiana; Adjoa Andoh, nota per la sua carismatica Lady Danbury in Bridgerton; la star bollywoodiana Jacqueline Fernandez e Özge Gürel, protagonista delle commedie romantiche turche.

Saranno inoltre assegnati i Premi Maximo Fiction Italiana Edita, riconoscimenti che vedranno come protagonisti: Luigi Lo Cascio per The Bad Guy – Stagione 2 (Miglior Attore Drama), Matteo Oscar Giuggioli per Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 (Miglior Attore Comedy) e Silvia D’Amico per Piedone – Uno sbirro a Napoli (Miglior Attrice Comedy).

La Corte degli Agostiniani di Rimini ospiterà, alle ore 21, con ingresso gratuito previa prenotazione, un incontro speciale a cura di Carlo Chatrian e intitolato “The Light of David Lynch” con i direttori della fotografia Frederick Elmes e Peter Deming, celebri per le loro collaborazioni con registi quali David Lynch, Jim Jarmusch, Sam Raimi e Wes Craven, e con il direttore artistico del New York Film Festival, Dennis Lim. A seguire, si terrà la proiezione dell'episodio pilota, in versione originale sottotitolata, di I segreti di Twin Peaks, opera considerata un capolavoro spartiacque nella storia della serialità contemporanea.

La Notte Rosa di Rimini

Dopo la seconda e ultima serata dell’Rds Summer Festival – che ha visto sul palco star del calibro di Fedez, Elodie, Gaia, Tananai, Clara, Cioffi e Sophie and the Giants tra applausi, cori e tanta voglia d’estate – la Notte Rosa di Rimini prosegue con la Liscio Street Parade in piazzale Kennedy domani 23 e martedì 24 giugno: l'unica pista da ballo per tre giorni di folklore romagnolo sulla Riviera adriatica.

Il ricco programma della tre giorni con le Hits Summer del liscio prosegue lunedi 23 giugno a partire dalle 20 con la grande orchestra di Roberta Cappelletti che si esibirà assieme ai Giovani Artisti dell’Accademia del Folklore Romagnolo e alle giovani coppie di ballerini che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Poi a salire sul palco toccherà ai giovani della Rimini Dj Academy del dj Max Monti, che presenteranno le loro proposte di disco revival anni 70, 80 e 90 e disco-liscio fino a mezzanotte.

Grande chiusura martedi 24 giugno sempre dalle 20 con l’Orchestra di Luca Bergamini con la grande esibizione di CarabeinFolk dei Ballerini di Rimini con la chiusura dei dj Alehandro e Mirco.