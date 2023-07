Notte rosa infinita, grandi eventi e musica oggi a Rimini e Riccione

Rimini, 8 luglio 2023 – Prosegue la lunga cavalcata della Notte Rosa. Dopo la partenza con il botto di ieri, oggi il Capodanno dell’estate è pronto a regalare nuove emozioni.

A Rimini sarà di nuovo protagonista la grande musica, per ballare e cantare sulle note dei successi dell’estate. Dalle 20.30 andrà in scena il terzo appuntamento con Tim Summer Hits, condotto da Andrea Delogu e Nek, in piazzale Fellini.

Spazio anche al Discoradio Party, con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash: dalle 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento. A Torre Pedrera prosegue La Notte Rosa baby . Alle 10.30 la montagna sbarca anche nel centro storico, in piazza Cavour, che sarà animata dalle note della banda sociale di Cavalese.

La voce di Carmen Consoli sarà invece la colonna sonora del concerto in piazzale Roma, a Riccione. Sul palco dalle 22, insieme alla cantautrice, anche Massimo Roccaforte e Adriano Murania. Aquafan celebra l’arte e la cultura con Love is Love: street artist firmano una nuova opera d’arte a terra, 200mq di superficie colorata negli spazi della mitica Walky Cup.

Al porto canale di Bellaria da non perdere l’appuntamento con Energy Boat , l’aperitivo itinerante più cool dell’estate. In via Panzini e lungomare Colombo dalle 21 va in scena il Carnevale in Rosa .

A Misano è in arrivo una pioggia di coriandoli e stelle filanti con il Carnevale dell’estate : nella cornice del lungomare a partire dalle 21 sfileranno in parata i carri allegorici. Abiti multicolore, tanta simpatia e una ‘leggerezza’ pop saranno invece gli ingredienti del concerto di Mika nell’Arena della Regina di Cattolica .

A Coriano sarà la volta di Arancionè, la notte al Castello dei Bambini , una serata per tutta la famiglia. A San Patrignano si festeggia la Notte Rosa nella terrazza di Spaccio con Pink Sunset .

Musica anche in collina, all’anfiteatro di Poggio Berni ( Poggio Torriana ), con il concerto Floyd Machine Pink Floyd Show. Mentre a Montefiore fa tappa GustaBorgo.