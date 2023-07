Partita del Cuore 2023 a Rimini, il Volo tra gli artisti in campo per la Romagna

Rimini, 7 luglio 2023 – Il Volo e altri 50 artisti schierati per la ‘Partita del Cuore per la Romagna’ protagonisti dell’evento solidale che si terrà la sera del 20 luglio allo stadio Romeo Neri di Rimini a sostegno della campagna Mediafriends, in aiuti degli alluvionati.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble del trio canoro sono i primi tre assi messi in campo dalla nazionale italiana cantanti per questo evento che quest’anno raggiunge la sua 32esima edizione.

Le prevendite per assistere al match allo stadio saranno disponibili a partire dalle 16 di oggi, 7 luglio.

L’evento sarà anche trasmesso in diretta dal campo su Italia 1, con la conduzione di Veronica Ruggeri e la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi. La telecronaca della partita sarà invece affidata alla coppia delle voci di Sportmediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.

Come donare

Le donazioni a ‘Mediaset per la Romagna’ si possono fare chiamando o mandando un messaggio al numero solidale 45597, attivo fino al 22 luglio, ma anche sul sito dell’iniziativa.

Tutti i proventi andranno a sostegno dei progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: Anffas Faenza, casa della carità Lugo, comunità Montepaolo, fondazione opera Don Baronio Onlus Cesena e genitori ragazzi disabili.