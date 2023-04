Pasqua e Pasquetta a Rimini, cosa fare: alla scoperta dei gioielli della città

Rimini, 8 aprile 2023 - Pasqua e Pasquetta in Riviera? Rimini non offre solo spiagge e divertimenti, ma anche suggerimenti per andare alla scoperta della città, della sua storia e dei suoi 'gioielli'. E dunque ecco le proposte di visite guidate, passeggiate e pedalate tra Domus, Teatro, Part, Cappella Petrangolini, cinema Fulgor, Trecento riminese, Galleria Buonadrata.

La visita al teatro Galli e l'area archeologica

Il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, i musei comunali propongono la visita al Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (alle 11), e al Part- Palazzi dell'Arte, il museo d'arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell'Arengo e del Podestà (alle 17). Non solo: in questa giornata apre eccezionalmente anche l'area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli: una grande opportunità per ammirare lo spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento, con tre visite guidate gratuite su prenotazione per 3 gruppi di massimo 10 persone (ore 16; ore 16.45; ore 17.30).

Rimini, i luoghi del mistero

Invece VisitRimini propone per il lunedì di Pasqua una speciale visita guidata per famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini (ore 15.30).

Pasqua felliniana e non solo

Percorsi inediti sono proposti invece da Discover Rimini: domani sarà possibile visitare il Cinema Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, mentre lunedì la visita sarà dedica al Trecento Riminese, con visita alla Chiesa di Sant'Agostino e al Part.

La galleria Buonadrata

Un'occasione particolare è offerta anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che propone delle visite gratuite alla Galleria Buonadrata, dove si possono ammirare opere dal Cinquecento fino ai giorni nostri. Martedì 11 aprile alle 17.30 (su prenotazione) si può visitare la Sala della Cupola, in cui sono riunite una ventina di opere che rappresentano il cuore della Galleria.

Il cammino di San Francesco da Rimini

E per chi in questi giorni vuole intraprendere, a piedi o in bicicletta, il cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, può ritirare la credenziale, oltre che in cattedrale, anche nell'ufficio di VisitRimini all'interno della stazione ferroviaria di Rimini e ricevere il primo timbro che attesta l'inizio del cammino (Orario ufficio iat: dal lunedì al sabato 9 - 18; Pasqua 10-13 e 14-18; lunedì 10-13). Il percorso ripercorre alcuni luoghi visitati dal Santo nel suo viaggio in Valmarecchia del 1213, e si snoda lungo un itinerario di circa cinque giorni di cammino che dal mare Adriatico si inoltra nell'Appennino Tosco-Romagnolo, attraversando il bellissimo paesaggio della Valmarecchia tra boschi, rupi, borghi fortificati, antiche pievi, luoghi di preghiera e di pace.