Passeggiate con meditazione 2024 a Riccione: cinque eventi gratuiti

Riccione, 3 luglio 2024 – Se siete alla ricerca di benessere e di un modo per allontanare lo stress accumulato, a Riccione arriva un evento che fa per voi. Torna per la 5a edizione “Passeggiate della salute”, un appuntamento rigenerante che si basa sulla ‘mindfulness’ e la meditazione camminata. Si tratta di cinque passeggiate, in programma in differenti orari e abitazioni, per immergersi nel piacere della natura e respirare aria pulita.

'Passeggiate della salute' in programma dal 10 al 25 luglio a Riccione

Passeggiate della salute 2024

La mindful walking, o camminata consapevole, è un’attività che coniuga la camminata all’aria aperta con la ‘mindfulness’. Quest’ultima consiste in una tipologia di meditazione che insiste sul focalizzare l’attenzione sul momento presente senza alcun giudizio esterno, prendendo tutto ciò che succede con una gentilezza amorevole.

Cinque passeggiate gratuite e aperte a tutti, programmate in orari e percorsi differenti: possono svariare dalle prime luci dell’alba al tramonto, dall’ambiente marittimo a quello montano. Il tema dell’edizione di quest’anno sono “I sentieri della Mindfulness e della meditazione camminata per gestire lo stress”.

Nei vari appuntamenti sono inclusi: un’introduzione alla Mindfulness per imparare a gestire lo stress quotidiano, ad accogliere le emozioni e a vivere con più consapevolezza; spiegazione di tecniche di mindful walking per allenare corpo e mente a camminare con attenzione e presenza nel momento presente e, tra le novità, la consapevolezza dei suoni in riva al mare e del tatto con l'acqua e la sabbia.

Le passeggiate sono gratuite e rese possibili grazie al sostegno del centro commerciale Perlaverde di Riccione, dal quale sono previsti partenza o arrivo di tre dei cinque appuntamenti.

Gli incontri sono tenuti da Beatrice Eugenia Di Pisa, docente all'Università Primo Levi di Bologna di corsi dedicati alla Consapevolezza e meditazione e Master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative UNIPI.

Per partecipare alle camminate, tutte dalla durata di circa un’ora, è necessaria la prenotazione al numero telefonico 335 7231625.

Il programma completo

Mercoledì 10 luglio ore 18:30

Meditazione camminata e cenni di mindfulness per gestire lo stress. Passeggiata sul mare con partenza dal bagno 86.

Sabato 13 luglio ore 7:45

Camminata veloce dal mare verso il centro commerciale Perlaverde attraverso il parco degli Olivetani.

Giovedì 18 luglio ore 18:30

Passeggiata lenta dal centro commerciale Perlaverde alla spiaggia (bagno) con mindful al tramonto.

Sabato 20 luglio ore 7:45

Passeggiata mindful sul mare. Partenza all’altezza del bagno 84.

Giovedì 25 luglio ore 18:30

Passeggiata consapevole: emozioni al centro. Dal mare verso il centro commerciale Perlaverde attraverso il parco degli Olivetani.