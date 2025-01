Pink Cinderella al Malindi di Cattolica

Cattolica (Rimini), 3 luglio 2019 - Giovedì 4 luglio, dopo tre settimane di chiusura, riapre i battenti il Malindi di Cattolica. In programma, allo scoccare della mezzanotte, il party "Pink Cinderella": un’insolita Cenerentola, questa volta vestita di rosa, allo scoccare della mezzanotte e 1 minuto non fuggirà perdendo la scarpetta, ma taglierà il nastro che decreterà l’inizio del grande week end della Notte Rosa, dando inizio alle danze.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì 5 luglio dalle ore 18 quando durante l’aperitivo “NOTE SULL’ACQUA”, su un bellissimo palco galleggiante rosa (che rimarrà poi per tutta l’estate nello specchio d’acqua antistante il Malindi), si esibirà una band dal vivo. La serata continuerà con la cena in riva al mare, il tutto illuminato dal più grande spettacolo pirotecnico d’Italia, e si ballerà per tutta la notte con il dj set anni 70/80, musica latinoamericana e reggaeton L’aperitivo “Note sull'acqua” verrà replicato anche sabato e domenica e per tutta l’estate (tranne lunedì e martedì), a partire sempre dalle ore 18. A seguire, sabato notte, si potrà ballare fino all’alba sulle due piste del Malindi con musica anni 90 e commerciale.