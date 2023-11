Ponte dell’Immacolata 2023, hotel di Rimini verso il sold out. Il calendario degli eventi

Rimini, 27 novembre 2023 – Sono 400 gli hotel aperti in città per il ponte dell’8 dicembre. Grazie agli eventi in programma, tra i quali quelli in Fiera, al Palacongressi e i presepi di sabbia, il weekend è promettente. Anche perché in una Rimini già illuminata a festa, sono previsti grandi numeri in termini di presenze turistiche per tutto il mese.

In particolare le prenotazioni negli alberghi volano grazie ad alcuni appuntamenti eccezionali, tra cui Comunione e liberazione, Ginnastica in festa e conferenza nazionale di Rinnovamento nello Spirito, ma anche il concerto di Laura Pausini. Si tratta di "un viatico incoraggiante per un mese che ci aspettiamo super dal punto di vista turistico e dell'ospitalità, per la qualità e quantità degli eventi, per i servizi dell'intera città per tutto il periodo natalizio e di inizio anno", ha commentato il sindaco Jamil Sadegholvaad.

Il programma degli eventi

Il calendario parte con Comunione e liberazione al quartiere fieristico con oltre 12.000 presenze dal 4 al 6 dicembre, segue la Winter Edition di Ginnastica in Festa dal 7 al 10 dicembre, sempre in fiera, dove si prevedono oltre 8.000 atleti in competizione e oltre 20.000 presenze totali sui tre giorni considerando accompagnatori, giudici e famiglie.

Laura Pausini porterà il suo World Tour allo Stadium di Rimini l'8 e 9 dicembre.

Infine, chiude il weekend la 47esima Conferenza nazionale Animatori di Rinnovamento nello Spirito Santo, in programma dall'8 al 10 dicembre al Palacongressi, che prevede oltre 4.000 presenze.

"Non mancheranno però i turisti individuali per il ponte dell'Immacolata", commenta la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert, che consente un lungo weekend di tre giorni. Oltre alle presenze per i grandi eventi ospitati da Fiera e Palacongressi, sono molti i turisti e le famiglie attese".

Le prenotazioni alberghiere, aggiunge Delaubert, "segnano performance decisamente migliori rispetto al 2022 e si prevede di raggiungere ottimi livelli di occupazione per l'8 dicembre con alberghi quasi già al completo in circa 400 strutture complessive aperte. Dal lancio del programma del Capodanno e grazie alle attività di promozione avviate, VisitRimini sta ricevendo anche molte richieste per San Silvestro, anche per le visite guidate organizzate da VisitRimini che stanno registrando grande interesse di pubblico. Un trend particolarmente positivo che annuncia un capodanno col botto, con tante prenotazioni di tre e quattro giorni già confermate".