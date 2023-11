Riapre il Blow Up di Rimini, il locale di Zanza torna in pista

Rimini, 29 novembre 2023 – Tutti in pista: si balla! Un ritorno inatteso, annunciato "in grande stile", quello del Blow Up di Bellariva, la disco che vide arruolare nel 1972 dall’allora titolare Walter Lanzetti un certo Zanza, al secolo Maurizio Zanfanti, appena 17enne, presto assurto al titolo di re della notte e dei playboy romagnoli.

La storica discoteca riapre i battenti, riaccende luci e consolle, pronta a tornare punto di riferimento delle notti riminesi. A riportare in pista il locale l’imprenditore Alfredo Palmieri, che al Blow Up ha iniziato la sua carriera nelle discoteche della riviera, lavorando come pierre per un decennio, prima di trasferirsi in collina a Riccione, dove ha animato le notti della Villa delle Rose, del Peter Pan e del Pascià, locale che ha gestito negli anni duri del Covid, vincendo la sfida.

"Il mio Blow Up – spiega Palmieri – non sarà solo un locale estivo per turisti, ma una discoteca che i riminesi potranno frequentare tutto l’anno. Sono felice perché ho realizzato il mio sogno di ragazzino. In questo locale ho iniziato a lavorare con le discoteche, sotto la consolle del Blow Up ho dato il primo bacio alla ragazza che è poi diventata mia moglie e con cui abbiamo due figli. A questa discoteca mi legano momenti di gioia indimenticabili, che vorrei fare provare ai ragazzi di oggi e far rivivere a chi quelle serate con gli amici a Bellariva le ha trascorse davvero. Sono orgoglioso di avere acquistato un pezzo della storia di Rimini: qui è nato il mito di Zanza negli anni Settanta, qui hanno ballato generazioni di riminesi, qui si sono divertiti milioni di turisti. Sento questa responsabilità non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche umano".

Ne fa anche una questione sociale, Palmieri. "Questa è la mia città fin da ragazzino ed è proprio il mio amore per Rimini e per questo quartiere in particolare che mi ha spinto a fare questo passo: vorrei contribuire alla rinascita di Bellariva, a farla rifiorire e tornare a splendere di gioia e divertimento come era in passato, ma guardando al futuro e alle nuove tendenze ". Il via alle danze "nei primi mesi dell’anno nuovo". Che locale sarà il nuovo Blow Up? "Sarà rinnovato per portarlo al passo con i tempi, ma non perderà nulla del suo inconfondibile stile".

"Questa l’ennesima conferma che il settore delle discoteche non è in crisi – sorride il presidente del Silb Confcommercio Gianni Indino –. Sono convinto che il Blow Up sarà un successo e che il locale tornerà un punto di riferimento. Per Bellariva e per Rimini un’occasione per tornare a splendere".