Riccione 2025, gli eventi di primavera: Bennato, Meta e la Hunziker e non solo

Riccione, 18 marzo 2025 – Riccione accende la primavera. Si parte dalla musica con i concerti di Ermal Meta, alla vigilia di Pasqua, del jazzista Sergio Cammariere e di Enrico Rava ospite al Cocoricò.

Grande attesa per Edoardo Bennato che il 3 maggio alle 18 sarà in piazzale Ceccarini con l’anteprima del suo tour ‘Sono solo canzonette’. Ma la passerella delle star non è finita. Per la Notte Rosa, il 21 giugno, galà firmato da Kledi Kadiu che all’insegna del fitness e del welness vedrà Michelle Hunziker protagonista del Goovi Summer Wave nella spiaggia libera di piazzale San Martino. Il 22 inaugurazione della rassegna dei concerti sulla spiaggia Albe in controluce con Kledi e la MM Contemporary Dance Company.

Il cartellone presentato dalla sindaca Daniela Angelini prevede anche la mostra ‘Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge’, aperta al pubblico dal 19 aprile al 5 ottobre a Villa Mussolini, dove verranno esposte le foto scattate sulle spiagge.

Spazio anche all’Earth day, con l’esploratore Alex Bellini che affronterà il tema della crisi climatica, mentre per le celebrazioni della Liberazione, Walter Veltroni il 23 aprile al Palazzo del Turismo proporrà lo spettacolo ‘Le emozioni che abbiamo vissuto’. Il Primo Maggio sarà invece celebrato con uno studio teatrale sulla miniera di Perticara, seguito dal dialogo tra il giornalista Oliviero La Stella e il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, riguarderà i futuri diritti e prospettive dei lavoratori.

Tanti ospiti, ma nessun allestimento “usa e getta”, solo qualche sorpresa a Pasqua, in attesa dell’inaugurazione dei nuovi arredi urbani al porto e in viale Ceccarini. S’investe piuttosto nella rigenerazione urbana e si allestiscono palchi e tribune per gli eventi, anche sportivi con migliaia di atleti di tutte le discipline, impegnati in una miriade di campionati.

Il tutto, come sottolinea Guidi “sarà pubblicizzato tramite social, radio, influencer e stampa”. Un’ultima nota: in aprile fungeranno da corollario altre iniziative come Lo Smanèt easter market, Io, tu e … le rosole in contemporanea con la festa del Beato Alessio , Wanderlust officina creativa e il Picnic del Primo maggio”.