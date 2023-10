Per la gioia dei golosi a Riccione torna CiocoPaese

Rimini, 12 ottobre 2023 – In tutte le sue declinazioni e formati il cioccolato torna a invadere il centro storico di Riccione, dove da domani a domenica si terrà la diciottesima edizione di CiocoPaese.

A ospitare l’evento più ghiotto dell’anno saranno Corso Fratelli Cervi e Viale Diaz, nonché le piazzette Matteotti e Parri, mentre in piazza Unità farà da cornice il Luna Park.

Organizzato dal comitato d’area, col supporto di Promo D, anche per rilanciare le attività del centro storico, l’evento prenderà corpo con ventidue stand e maestri cioccolatieri provenienti non solo dalla nostra regione, ma anche da Toscana, Piemonte, Lombardia, Molise, Marche e Puglia. Un occasione per degustare il cioccolato in più versioni, forme e sapori. Com’è tradizione la tre giorni prevede numerosi appuntamenti, spettacoli, presentazioni di libri, degustazioni e animazione per i bambini.

Uno spazio, in viale Diaz, sarà riservato alla cooperativa Cuore 21, che nell’ambito del progetto “Il Cuore non si ferma”, per autofinanziarsi venderà i prodotti realizzati dai ragazzi diversamente abili, nel pomeriggio di domenica proporrà anche la performance “Sballo”, che vedrà protagonisti i giovani ospiti della cooperativa.

CiocoPaese si tiene a Riccione dal 13 al 15 ottobre (foto Nives Concolino)

Per il resto si parte domani, venerdì, alle 16 con l’apertura degli stand lungo il corso e del “Kiosquito in Paese”, allestito nella piazzetta Parri. Si prosegue alle 17,30 con il truccabimbi e la baby dance, che verrà replicato anche sabato e domenica pomeriggio. Sempre venerdì spettacolo circense con Omar Biagini e alle 21 Wild Angels con la musica e danze country. Sabato alle 16 presentazione del libro”Il drago sputa latte” di Debora Grossi, riproposta domenica alla stessa ora.

Nella piazzetta Matteotti nel tardo pomeriggio spettacolo della scuola di ballo Pa Que Bale, mentre alle 21 è prevista l’esibizione della Scuola di ballo In danza Show Accademy.

Sia sabato che domenica dalle 16,30 in poi Musica e divertimento a tutto volume, animazione e giochi con Luigi Del Bianco e Christian Vox.

Grande attesa nel giorno di chiusura dell’evento, che in mattinata, davanti alla vecchia chiesa di San Martino prevede il mercatino dell’artigianato. Alle 17,30, per Astroligth, the robot light show, l’ingegnere quantistico stellare più rinomato dell’universo arriverà con la sua astronave sul pianeta terra assieme al suo fantascientifico robot. Per l’occasione bar, ristoranti, pizzerie e tutti gli altri pubblici esercizi proporranno specialità in tema.