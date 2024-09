Riccione, due mesi di eventi per Natale: le novità

Riccione, 24 settembre 2024 – Svelata la programmazione degli eventi natalizi che dal 24 novembre si protrarrà fino al 24 gennaio. Confermare una serie di concerti e altre attrazioni accompagnate da una grande novità: il “Lungomare Park”, pista per pattinare su ghiaccio che zigzagando tra aiuole illuminate e fontane con zampilli, da piazzale Roma si protrarrà fino al porto sul lungomare della Libertà.

In fase di progettazione il percorso, che si annuncia unico e suggestivo, legato all’acqua, elemento aristotelico che lega tutte le location della mappa natalizia, declinato in ogni sua forma, liquida, solida e gassosa.

Sarà così per le installazioni marine nel villaggio di Babbo Natale nella piazzetta del Faro in viale Ceccarini, come pure per le maxi bolle luminose galleggiati nel porto canale, dove si rifletteranno pure le luci dell’albero di Natale da allestire sul ponte di viale Dante, e per l’Arena H2o in piazzale Ceccarini, dove si terranno diverse iniziative compreso quella di San Silvestro.

E’ ispirato all’acqua il titolo dell’evento: “Riccione Christmas Sea - Un Natale dal mare”, che si fregerà del manifesto firmato dallo Studio Luca Sarti.

Il programma è stato annunciato a grandi linee questa mattina dall’assessore Mattia Guidi, che svelerà altri particolari, nonché i nomi degli artisti che terranno i concerti tra un mese in una seconda conferenza stampa.

Nel frattempo anche via social partirà la campagna di comunicazione e verrà distribuito un media kit agli operatori turistici, ieri presenti in massa alla presentazione che si è tenuta al Palazzo del Turismo.

Il programma. “Riccione Christmas Sea” debutta il 24 novembre con l’accensione delle luminarie, prosegue l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con l’accensione del maestoso albero natalizio sul ponte di viale Dante e il 24 con un grande concerto Gospel, altra novità di quest’anno.

Poi spazio ad altri due tradizionali e attesissimi momenti musicali: il 26 con “La Notte dei sogni” , durante il quale si terrà la premiazione del “San Martino d’oro” e il 29 col “Concerto degli auguri”con un altro importante artista.

Il Capodanno si giocherà su tre giorni, partendo dal 30 dicembre, giorno in cui è previsto un quarto concerto e il 31, sera di San Silvestro, che sull’onda del successo dello scorso anno riproporrà “Discoteca romantica” per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2025, danzando.

All’insegna di “Welcsm” si terrà il tuffo mozzafiato in mare e l’evento serale per turisti. Si passerà quindi all’Epifania, dedicata soprattutto ai bambini.

Gran chiusura il 24 con “Closing show”, per intrattenere in riviera quanti parteciperanno alla Fiera dell’Alimentazione di Rimini.