Riccione summer jazz 2023: successo per Quintorigo e Mingardi Band

Riccione, 25 giugno 2023 – Strepitoso successo per Riccione Summer Jazz (foto) che con Andrea Mingardi e la sua prestigiosa Band ha proposto un tributo al genio di Ray Charles. Esauriti i quattrocento posti a sedere in piazzale Ceccarini, altre centinaia di persone, turisti e residenti, hanno seguito il concerto in piedi per oltre due ore cantando e, a tratti ballando e comunque tutti divertiti. Da Georgia on my mind a Hit the Road Jack, da What’d I Say ad altri successi di Ray Charles, con arrangiamenti blues e jazz, è stato un crescendo di note che ha portato tanta energia.

Tra un brano e l’altro il celebre cantautore e scrittore bolognese ha ricordato le serate in riviera, i locali da ballo in cui si esibiva, storie raccontate anche nel suo ultimo libro Così si suonava in Paradiso, che ripercorre la sua carriera e le sue canzoni, ma anche la storia dei musicisti dagli anni Cinquanta in poi. “A Riccione - racconta - mi esibivo al Savioli, al Saviolino, al Vallechiara, al Florida, nonché al Panoramica e al Tam Tam. Come non ricordare poi quando a fine concerto andavo al Villa Alta, dove si esibiva Bruno Martino, mi sedevo al suo fianco per sentirlo cantare. All’epoca s’incontravano tanti artisti come Fred Bongusto, che a Riccione mi veniva a trovare tutte le sere, Mia Martini, Eugenio Finardi, Antonello Venditti e Renato Zero”.

Ed è stato un successo, venerdì sera, anche per i Quintorigo che con Mauro Ottolini, al trombone, Gionata Costa, al violoncello, e la voce recitante del critico musicale e giornalista Gino Castaldo, hanno aperto la rassegna con Mingus. La storia di un mito. Nella sala Granturismo, dove poche ore prima era stato dirottato il concerto per via del maltempo, si è registrato il tutto esaurito, sicché in tanti sono rimasti senza posto all’esterno del Palazzo del Turismo. Riccione Summer Jazz, promosso dall’associazione culturale “Gaspare Tirincanti, (ingresso sempre gratuito) continuerà il 25 agosto con Alessandro Quarta Quintet in No Limits, che farà esplorare vari mondi sonori dal rock al classico, dal jazz al pop, e il 26 col celebre James Senese, che a Riccione proporrà Stiamo cercando il mondo, narrazione di brani strumentali e canzoni cantate tra jazz-funk, latin music e tradizione partenopea.