Rock Beach Festival al Beky Bay con i Viagra Boys: quando l’unica data in Italia

Rimini, 17 agosto 2023 – La band di Stoccolma, Viagra Boys, torna in Italia per una data unica e plana sulla spiaggia romagnola del Beky Bay di Bellaria Igea Marina, per l'evento post punk di domenica 20 agosto, il Rock Beach Festival.

Sul palco romagnolo del Beky Bay, il gruppo originale svedese, porterà i pezzi più celebri insieme a quelli di "Cave World", album uscito lo scorso luglio.

Prima di loro gli show del cantautore e rapper Vipra e di Sillyelly, nuova regina dell’hyperpop italiano.

Quello dei Viagra Boys sarà un ritorno piacevole in Italia perché "suonarci è completamente diverso rispetto al resto d’Europa, ogni volta ne vale la pena e il concerto funziona. Voi italiani siete più sfrenati rispetto agli altri! E ci piace tantissimo", affermano entusiasti i componenti del gruppo del nord Europa.

Nel loro terzo album, Cave World, i Viagra Boys raccontano la follia e la confusione che caratterizza attualmente il mondo. La band, all’interno delle 12 tracce che compongono Cave World, è riuscita a distillare il caos assolutamente incomprensibile del nostro tempo, ispirandosi a un video cospirazionista sulla teoria dell’evoluzione. Il frontman, Sebastian Murphy, una notte, dopo averlo visto, si è trovato a rimuginare sull’idea che l'umanità stia progredendo o meno: "La gente guarda le scimmie dall'alto in basso come forme di vita primitive, ma siamo noi, in questa società orribile e pigra, a ucciderci a vicenda. Siamo noi a far scoppiare le guerre, mentre loro sono in grado di amare e provare emozioni. Sono loro le vere scimmie o siamo noi?"

Nel singolo "Punk Rock Loser", Murphy insiste sul fatto di essere un "selvaggio" con l'espressione più affettata e meno convincente che gli riesca. "Sono sciolto" (I’m loose), aggiunge, una parola che il cantante nato negli Stati Uniti si è tatuato in svedese sulla fronte. La band di Stoccolma è stata sempre politica, nel miglior senso possibile, e porta nella loro unica data in Italia, oltre al post punk più sfrenato, anche l’impegno sociale e una tagliente ironia.