Sagre, fiere e mercatini a Rimini e dintorni: tutti gli appuntamenti di novembre 2023

Rimini, 10 novembre 2023 – Novembre è da sempre il mese delle fiere, delle sagre e dei mercatini che si preparano al Natale.

I dintorni di Rimini sanno offrire grandi spunti per una gita fuori porta, alla scoperta di numerosi appuntamenti che sanno soddisfare i gusti di tutti.

Fiere e sagre

Parte oggi la celebre Fiera "dei Becchi" a Santarcangelo di Romagna, la tradizionale fiera di San Martino.

Ancora una volta, fino a domenica 12, sarà come tornare indietro nel tempo, lungo la strada di ricordi ormai lontani, e passare sotto il famoso arco con le corna, godendo degli stand enogastronomici e acquistando oggetti della tradizione. Sempre a Santarcangelo, domenica 12 novembre, va in scena il palio della Piada, giunto alla 24° edizione con inizio alle 14 in piazza Ganganelli. Iscrizioni aperte a tutti, fino a sabato 11 alla Pro Loco: tel. 0541 624270 / e-mail: iat@comune.santarcangelo.rn.it.

La sagra del Tartufo Bianco, profumerà le vie di Civitella di Romagna nelle domeniche 12 e 19 novembre. La " Sagra del tartufo bianco pregiato", si offre nella valle del Bidente con il suo intenso profumo all'olfatto dei visitatori.

Una celebrazione che si estenderà anche a Cusercoli, la città medioevale che si animerà di bancarelle dove i tartufai esporranno i "Diamanti della terra".

Domenica 19 e 26 novembre Mondaino si apre ai turisti e offre ai visitatori una serie di specialità culinarie, che possono essere degustate e acquistate direttamente dai produttori locali.

Va in scena infatti la fiera del formaggio di Fossa. Le fosse sotterranee, scavate nell’arenaria, all’interno del castello di Mondaino, sono adibite da sempre alla conservazione e stagionatura dei prodotti agricoli. Il tesoro locale che si estrae dal sottosuolo è, appunto, il “fossa”, ottenuto dalla fermentazione naturale del pecorino estivo, all’interno di apposite fosse di stagionatura.

Nelle stesse domeniche anche a Talamello si gusta il formaggio di fossa con la "Fiera del formaggio stagionato" denominato “L’ambra Di Talamello”. Nel suggestivo borgo nel cuore del Montefeltro, il comune e i produttori invitano tutti i buongustai alla fiera del formaggio stagionato in Fossa, L’Ambra di Talamello, giunta alla 37esima edizione. Il minuscolo borgo si trasforma, per l’occasione, in una vera e propria terrazza del gusto, con stand gastronomici lungo le vie e prodotti tipici di qualità, provenienti da ogni parte d’Italia, gemellati con l’Ambra di Talamello.

Anche a Sogliano ci si ciba di questa prelibatezza con la "Fiera del formaggio di fossa di Sogliano Dop".

Domenica 19 e 26 novembre si può partecipare alla "48ª fiera del formaggio di fossa di Sogliano Dop", un appuntamento con il gusto e i sapori tipici: sarà possibile assaggiare il celebre formaggio di fossa locale, ma anche partecipare a numerose manifestazioni collaterali, dalle mostre agli spettacoli teatrali, dai convegni alle altre iniziative di allevatori e coltivatori locali.

A Coriano il 19 e il 26 novembre 2023, nell’entroterra riminese prende forma la mostra mercato di prodotti agro-silvo-pastorali, con degustazioni olearie e vinicole e stand gastronomici tipici. Completano l’offerta bancarelle di artigiani locali, mostre sulla civiltà contadina romagnola, dibattiti e conferenze e musica e intrattenimento.

"Cioculeda", la festa del cioccolato, porterà in piazza Cavour a Rimini, laboratori, degustazioni e bancarelle con il celebre cioccolato proveniente da tutto il mondo. Dal 16 al 19 novembre infatti, i grandi maestri cioccolatieri si addentreranno nel paradiso del gusto e sarà impossibile resistere a tanta prelibatezza.

Mercatini

Anche i mercatini, in attesa di quelli di Natale, si animano nelle domeniche di novembre.

A Riccione il mercatino antiquariato e usato di , "Baule dei Ricordi", che si stende tra corso F.lli Cervi e viale Lazio di Riccione Paese, si mostra in tutta la sua ricchezza artistica antica nella seconda domenica di novembre il 12.

Con 50 espositori, il mercatino propone antiquariato, modernariato e collezionismo (riuso).Nel cuore di Riccione Paese, dalle 8 alle 19, un vero e proprio viaggio nei ricordi.

Anche San Giovanni in Marignano propone il suo mercatino: "Il Vecchio e l'Antico", parte da via Vittorio Veneto, in centro storico e conta più di 100 espositori che dalle 8 alle 19 del 26 novembre, propone oggetti antichi, ma anche edizioni storiche di giornali e riviste.

A Bellaria Igea Marina, domenica 12 novembre, dalle 9 nell'area le Vele, si svolge il tradizionale "Winter Mercatino dei bambini". Una vera e propria esposizione, mostra, scambio giocattoli, libri e artigianato per bambini.

Mostre

Domenica 19 novembre, si conclude la mostra "Fellini incontra Topolino" , esposizione di uno dei massimi artisti disneyani: Giorgio Cavazzano. Al Palazzo del Fulgor, nel centenario della Disney, bozzetti originali, cortometraggi animeranno la mostra di grande successo. Giovedì 16 dicembre il Maestro Cavezzano alle 21, al Fulgor, riceverà il premio "Un Felliniano nel mondo".

Fino al 30 novembre, al Museo Fellini, continua anche la mostra "Queen Unseen" con le fotografie di Peter Hince e cimeli del grande gruppo inglese.