San Lorenzo, cosa fare a Rimini e Riccione: gli eventi e come vedere le stelle cadenti

Rimini, 9 agosto 2023 – Fuochi d'artificio, tanta musica e stelle cadenti. Tutto questo nella serata di San Lorenzo, il dieci agosto, una serata speciale da passare all'aperto, a contemplare il cielo al buio nella speranza di vedere una stella cadente.

Ma anche vivendo un bel concerto, anche assaporando un evento diverso da tutti gli altri, la serata delle stelle cadenti può diventare magica anche con le nuvole.

Fuochi d’artificio

Rimini si prepara a offrire diverse opportunità per vivere una serata sorprendente, a cominciare dalla magia dei fuochi d’artificio, protagonisti della notte di San Lorenzo con uno spettacolo in spiaggia ai bagni 105-107 di Marebello (dalle ore 22.30 circa).

Eventi 10 agosto

Ma ecco tutti gli appuntamenti sotto le stelle di giovedì 10 agosto a Rimini. La musica la fa da padrone con i vari concerti. Al Turquoise beach, la nuova boy baby band creata dal genio musicale di Claudio Cecchetto, i Nameless71, porta la sua musica fresca dalle ore 22.

Nameless71

All'Hobo's il grande rock dei Miami & The Groovers capitanati da Lorenzo Semprini, saprà far ballare i turisti.

In piazzale Kennedy, Andrea Mingardi e la sua Band si esibiranno in "I Suoni, le Parole, Un Simposio informale sotto la luna". Ore 21, ingresso libero.

A Cattolica, il gruppo Riccionese dei Nobraino, porta sul palco del Regina un grande show con le musiche e i testi di Lorenzo Kruger.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, un grande musical omaggio a Raffaella Carrà. Un tributo alla donna e artista icona per molte generazioni e che, attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ha tramandato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. A indossare il caschetto biondo Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano, che dà corpo e voce al mito Carrà, accompagnata da sei ballerini e performer e da una band di cinque musicisti. Appuntamento alle ore 21, bisogna acquistare il biglietto. Per info: 335 1207464

In piazza Malatesta va in scena Wonderland. La versione di Alice, il nuovo spettacolo che trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare. Lo spettacolo tra proiezioni, coreografie e musiche, è ispirato all’amatissimo capolavoro della letteratura 'Alice nel paese delle meraviglie'. In occasione dello spettacolo saranno aperti al pubblico anche il Fellini Museum, il Giardino del Part e il Teatro Galli con orario 21-23 e ingresso gratuito.

Grande spazio anche all'arte e alla cultura, nella serata delle stelle cadenti: il Tempio di sera, con visita serale della cattedrale di Rimini, sarà l'occasione per un approfondimento tra arte e musica sacra a cura della Diocesi di Rimini in collaborazione con Michela Cesarini, storica dell’arte e Nevio Genghini, studioso di storia e filosofia. Ore 21, ingresso libero e gratuito.

E come non ricordare ‘InsoliTouRimini’ le originali visite guidate alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti. Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini. Il tour parte dallʼArco dʼAugusto, dalle ore 18.00.

Per la rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale, viene proiettato il film ‘Denti da squalo’ di Davide Gentile alle ore 21.30.

Ultimo appuntamento, nell'affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel, della quarta edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Trenta i protagonisti tra giornalisti, politici, sportivi e nomi celebri dello spettacolo nazionale e internazionale, che si confrontano sul tema “L’Amore salverà il mondo”. Giovedì 10 agosto l’appuntamento è con il pilota Giancarlo Fisichella e il cantautore Marco Ferradini, che si esibirà in una performance musicale insieme alla figlia Marta Charlotte alle ore18.30.

Poi al via la Festa della birra artigianale italiana, in Piazzale Fellini, con street food, musica e animazione per bambini, dalle ore 18 a notte.

Al Samsara di Riccione il beach party inizia alle ore 20 con il Dj Luca Guerrieri, al Cocoricò l'evento Heroes avrà inizio alle ore 22.

Vedere le stelle

Da non dimenticare le opportunità offerte dagli osservatori astronomici dei dintorni che mettono a disposizione i loro telescopi e, con l’aiuto degli astrofili, vi mostreranno le meraviglie del cielo.

A Saludecio l’Osservatorio Astronomico "Copernico" organizza due serate, 10 e 11 agosto, accompagnate da musica con il duo Sound ed Escape, violoncello, pianoforte ed elettronica per un viaggio magico tra le sonorità del minimalismo classico.

Anche l’Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo del Gruppo Astrofili Dopo Lavoro Ferroviario di Rimini propone serate speciali dedicate alle stelle cadenti il 10, 11 e 12 agosto.