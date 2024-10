Cantiere poetico 2024 a Santarcangelo: il programma

La poesia è servita. Torna a Santarcangelo Cantiere poetico, la rassegna che da martedì fino al 27 ottobre porterà nel borgo romagnolo laboratori, spettacoli e soprattutto tanta poesia. L’appuntamento quest’anno sarà dedicato alle ‘temperature’ delle solitudini e delle solidarietà che attraversano gli ambienti della ricerca e della creazione, delle parole e dei corpi. “Da dieci anni il Cantiere poetico si dispone agli angoli delle poesie del nostro tempo per osservare da vicino le traiettorie delle parole, dei versi e dei corpi che dialogano con le arti sceniche e le scritture, i libri e le narrazioni – racconta Fabio Biondi, curatore dell’evento –. A passo d’uomo, consapevoli del nostro essere parziali e sempre in difetto, abbiamo costruito questo appuntamento, nell’ottica di offrire un varco temporaneo, un crocevia di testimonianze per segnalare gli stati d’animo dei poeti e delle poesie”. “Volevamo fare un omaggio a Raffaello Baldini e il risultato ci ricorda il suo valore nella costruzione della comunità santarcangiolese” aggiunge Eugenio Tontini, direttore della Fondazione Culture Santarcangelo.