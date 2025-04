Rimini, 30 aprile 2025 - La Riviera si prepara per il lungo weekend di festeggiamenti del Primo maggio. Dal mare alla città, passando per le colline e le piazza, in tutta la provincia di Rimini si stanno scaldando i motori per i tanti eventi che accolgono la bella stagione. Mostre, picnic al parco, concerti e djset: tutto è pronto.