Rimini, 30 ottobre 2024 - Sale la paura, la notte più tenebrosa dell’anno si sta avvicinando e con lei gli appuntamenti che domani, a partire dal pomeriggio, si faranno largo per tutta la provincia di Rimini.

A seconda se si vuol ballare o stare in famiglia, dai parchi alle discoteche, è ricco il programma della provincia e proprio per non perdere nulla, ecco l'elenco dettagliato di tutti gli eventi.