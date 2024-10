Riccione, con Ciocopaese arriva il weekend più goloso dell'anno

Riccione, 15 ottobre 2024 - Torna a Riccione uno degli appuntamenti autunnali più attesi. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, il cuore storico della città si trasformerà in un goloso paradiso grazie a “CiocoPaese”, la manifestazione che, per la diciannovesima volta profuma le vie del borgo con le irresistibili proposte dei maestri cioccolatieri.

Per l'occasione corso Fratelli Cervi e le aree adiacenti saranno colorate dagli stand dedicati alle più deliziose creazioni al cioccolato, dalle classiche tavolette alle più insolite e innovative proposte, tutte all’insegna dell’artigianalità e della qualità. I maestri cioccolatieri, con le loro opere d’arte golose, non solo metteranno in mostra le loro creazioni, ma condivideranno anche i segreti delle tecniche di lavorazione del cioccolato in appassionanti workshop, dove i partecipanti potranno imparare a creare praline e scoprire l’arte della tempera del cioccolato.

L’atmosfera festosa di “CiocoPaese” sarà arricchita da spettacoli di strada, musica dal vivo e giostre per i più piccoli.