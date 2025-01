Sigep 2025, torna a Rimini la fiera più dolce dell'anno: tutte le informazioni

Bologna, 17 gennaio 2025 - L’evento di riferimento per i professionisti del gelato, della pasticceria, della panificazione artigianale, della pizza e del caffè scalda i motori: aprirà sabato 18 gennaio, al quartiere fieristico di Rimini, Sigep World 2025, la manifestazione a cura di Ieg-Italian exhibition group, giunta alla 46esima edizione.

Fino al 22 gennaio, dunque, la capitale della Riviera si trasformerà in un grande polo di attrazione per i professionisti internazionali del foodservice di qualità, con 1.300 brand espositori, provenienti da 33 Paesi, e oltre 520 top buyer da circa 80 nazioni.

Ecco, allora, una breve guida alla kermesse, da sempre oggetto di curiosità non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tanti appassionati, ingolositi dalle innumerevoli novità presenti negli stand. Attenzione, però: come indicato sia sul sito web ufficiale, sia sul regolamento visitatori disponibile sullo stesso sito, l’ingresso è riservato esclusivamente ai professionisti del settore.