La stagione teatrale dell’Astra: Bellaria, cose dell’altro mondo

’Una stagione dell’altro mondo’ al teatro Astra di Bellaria. Presentato il vasto cartellone di spettacoli che accompagneranno gli spettatori per tutto l’inverno. “Una stagione che prosegue il lavoro che abbiamo avviato in questi anni, con l’intento di rafforzare il ruolo della cultura in città - spiega il direttore artistico Sergio Canneto - Gli spettacoli saranno incentrati a vario titolo su storie aliene o piuttosto su vicende così umane da sembrare incredibili, pronte a portarci tutti al sentire autentico, al senso vero dell’umano”.