Shade, il concerto all’Aquafan di Riccione: ecco quando

Riccione (Rimini), 7 agosto 2023 – Shade, cantante e rapper, famoso per hit come "Bene ma non benissimo", famoso per la sua carriera musicale, ma spesso alle prese anche con altre passioni come il doppiaggio( (South Park) la recitazione e il cabaret, animerà con il suo freestyle la piscina delle Onde di Aquafan di Riccione per l'evento Maxibon Music Wave martedì 8 Agosto (ore 14:30).

L' hitmaker torinese, ha di recente pubblicato il singolo 'Lunatica', dopo 'Tori Seduti' con J-Ax e 'Pendolari'. Ora per Shade è arrivato il momento di tornare ad esibirsi dal vivo all'Aquafan, con alcuni dei suoi più grandi successi, che gli hanno permesso di conquistare 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro.

“Sono sempre visto come quello divertente e con la battuta pronta ma, a volte, è solo un sorriso che mi stampo in faccia”, racconta l'artista a proposito di "Diversamente Triste" il suo quarto album uscito a luglio, disco chiave della carriera di Shade, album che collega tutto, i brani più allegri a quelli più tristi. Tutto studiato in modo alquanto iconico che il rapper, vive tutti i giorni.

Di recente Shade è stato uno dei protagonisti de " La partita del cuore" di Rimini, giocando con la nazionale cantanti e vincendo contro il Golden Team per la Romagna, per l'occasione benefica di raccolta fondi dichiarando.

"Conosco la gente della Romagna: accogliente, generoso, è un popolo che ora ha bisogno di tutto il sostegno possibile, ed ora sono qui a dare il mio piccolo contributo. Insieme a tanti amici cantanti e artisti, siamo a Rimini per dare il nostro apporto con molto entusiasmo".

Shade, si esibirà con tutte le sue parole e la sua carica esplosiva alle ore 14,30 in un parco aquatico, che anche quest'anno ha conquistato un boom di presenze e tanta tanta musica.