Sigep 2023 a Rimini, i mille gusti del gelato. Tutto esaurito per la dolcezza

Rimini, 21 gennaio 2023 – C’erano entusiasmo, sorrisi e tanta curiosità, oggi, all’apertura della 44esima edizione del Sigep (foto), il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale, cioccolato e caffè, a cura di Italian exhbition group. Un entusiasmo che traspariva dagli occhi di visitatori e buyer arrivati da ogni parte del mondo, impegnati a immortalare e rilanciare sui social network le novità in mostra nei padiglioni. Padiglioni interamente ‘sold out’: in fiera a Rimini sono presenti più di mille brand espositori, provenienti da 34 Paesi e distribuiti sugli oltre 130mila metri quadri della superficie espositiva del quartiere fieristico. È stato Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio, a inaugurare la kermesse e a sottolineare l’importanza delle filiere rappresentate a Sigep: "I pubblici esercizi e il mondo della pasticceria e della panificazione", ha dichiarato, "valgono oltre 80 miliardi di euro di consumi, occupano oltre un milione di addetti e contano 300.000 imprese. Queste ultime sono autentiche custodi dei prodotti protagonisti al Sigep: il gelato, il cioccolato, la panificazione, la pasticceria e il caffè traducono poi il prodotto in un servizio che rappresenta, peraltro, il motore del turismo italiano". A proposito di turismo, non poteva mancare il plauso del sindaco di Rimini, Jamil...