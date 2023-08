Simone Cristicchi, concerto all’alba a Riccione: “Canto la poesia dell’amore”

Riccione (Rimini), 4 agosto 2023 – Canta l’amore, i valori e l’essenza della Vita, Simone Cristicchi, popolare cantautore, attore teatrale e scrittore, domenica 6 al sorgere del sole sarà protagonista di Albe in controluce concerti al sorgere del sole. Appuntamento alle 5,45 al Marano Beach, spiagge 135–136 di Riccione.

Il popolare artista in tour con Concerto in miniatura in duo con Riccardo Ciaramellari (pianoforte e fisarmonica) proporrà canzoni, racconti e memorie custodite nella valigia di un “cantattore”.

“E’ il primo concerto che faccio sulla spiaggia, quindi sono molto curioso ed emozionato, trovandomi di fronte al mare sarà una sensazione ancora più speciale. Mi esibirò solo con il mio pianista, per questo il concerto, che durerà un’ora e mezzo, è stato definito in miniatura, formula già sperimentata e che dispone gli ascoltatori a un’intimità con me e con le mie storie. Proporrò alcune delle canzoni più conosciute e altre inedite, nonché alcuni monologhi e poesie che riassumono questa mia avventura cominciata quindici anni fa”.

Uno spettacolo a 360 gradi?

“Da artista nasco come cantante da falò, nel senso che in alcuni momenti il pubblico sulla spiaggia, come una volta ha la sensazione di essere intorno a un fuoco. Mi piace ricreare quest’atmosfera”.

Amore, cura, felicità sono ricorrenti nelle sue canzoni, questo dove trova radice?

“In una ricerca continua su me stesso, dalla mia interiorità. I temi degli ultimi anni sono tutti legati al mondo dell’invisibile, del mistero e della spiritualità, questo ha declinato il mio modo di raccontare in modo più intimo, meno urlato, puntando più sulla poesia”.

Quello di cui oggi c’è necessità?

“Abbiamo bisogno di raccoglierci intorno a concetti e valori che vanno perdendosi, perché purtroppo ora si dà più retta a quanto dice un influencer, che un capo spirituale, un filosofo o un pota. Questo è un grande momento nel quale tutti dobbiamo fare delle scelte. Nonostante non pubblichi un album dal 2013 trovo il pubblico assestato delle mie riflessioni che amo condividere”. Abbi cura di me sintetizza tutto questo? “Esatto, è una canzone speciale che ha cambiato tutto dentro e fuori di me che parla della cura di se, dei più piccoli e del mondo che ci ospita, cosa oggi rivoluzionaria”. In aprile è uscito un suo album illustrato? “S’intitola ‘Lo chiederemo agli alberi’ (Baldini-Castoldi), l’ho fatto per i bimbi delle scuole. L’omonima canzone infatti, tra loro ha avuto un grande successo. Corredato con i miei disegni, l’album onirico è ricco di sentimento, di poesia e dolcezza” Intanto gira con altri spettacoli? “Da giugno gira il live con trio “Lo chiederemo agli alberi” con monologhi e repertorio rivisitato in chiave acustica, poi c’è il “Paradiso – Dalle tenebre alla luce”, alla ricerca della felicità, e il concerto mistico per Battiato. Da metà novembre sarò a Bagnacallo in preparazione al mio nuovo spettacolo: “Franciscus- Il folle che parlava agli uccelli”, dedicato a San Francesco D’Assisi, santo di tutti”. Cos’altro desidera fare come artista? “Recitare in un film”. Torna intanto a Riccione! “E’ una città accogliente, in linea con quello che faccio. In questa città regna la vita, ho sempre percepito la vitalità e grande gioia di stare insieme, ma ho anche trovato un ambiente culturale molto attento”.