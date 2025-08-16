Spa in albergo e Jacuzzi vista mare: in spiaggia va di moda lo sport

Rimini, 16 agosto 2025 – Sembra esserci un comune denominatore tra gli stabilimenti che punteggiano il lungomare della Riviera. Ognuno con le proprie peculiarità, certo. Ma l’obiettivo è comune: l’attenzione al benessere. Che parte con le più svariate proposte sportive e arriva alle jacuzzi vista mare.

Sintomo anche del nuovo trend di vacanza, il ’mordi e fuggi’: soggiorni brevi, prevalentemente nei weekend. “I clienti chiedono servizi sportivi e Spa anche in piena estate, si condensa tutto in pochi giorni, ma le esperienze sono di maggiore valore”, spiega Ivan Neri, direttore dell’hotel Atlantic di Riccione. Il soggiorno, dunque, dura meno, ma si è disposti a spendere di più. E il caleidoscopico affresco balneare della Riviera viene ridisegnato: il carosello di divertimenti cede il posto alla vacanza attenta alla forma e all’equilibrio psicofisico.

Fare investimenti in tal senso, secondo Neri, “aiuta ad affrontare periodi in cui il mercato tende un po’ a flettere”, come il luglio appena trascorso. E così a Riccione, la scelta è ampia: si può spezzare la frenesia settimanale con un tuffo nella piscina di acqua marina o con una seduta di yoga al tramonto.

Spostandosi a Rimini, Gabriele Pagliarani mostra la canottiera di ‘bagnino d’Italia’ con cui ogni estate parte per il tour delle città marittime. Lo fa per conoscere i colleghi e promuovere il turismo ‘domestico’. Con il cugino Fabrizio e Alberto Bianchi, porta avanti il Bagno Tiki 26. “In 38 anni, abbiamo dovuto cambiare volto, innovarci, adattandoci alle esigenze sempre nuove dei turisti”, ammette.

Inizialmente lo stabilimento era dedicato a Tiki, figura mitologica polinesiana. Ci si trovava catapultati in un mondo di maschere esotiche e canne di bambù. Poi ha deciso di accontentare le famiglie, fino ad allargarsi ai più giovani offrendo loro chiringuito e discoteca. Quest’anno i tre soci hanno preso in gestione anche il Bagno 25, arrivando a 515 ombrelloni, e dedicando quante più risorse possibili allo sport: 14 discipline, dallo yoga, al calisthenics, passando per lo Zumba, il CrossFit e l’hyrox (che combina corsa e allenamento funzionale). Lezioni mattina e pomeriggio, singole e di gruppo, con giovanissimi istruttori.

Al Bagno 184 di Cervia, la stagione si apre a marzo – all’insegna dello sport – con la Cervia Run, gara podistica organizzata dal titolare Marco Morigi. Quest’anno l’intero ricavato è stato devoluto all’Oncoematologia Pediatrica di Rimini. Per tutta la stagione, le distese di campi da beach volley e racchettoni, i tavolini da teqball e il campetto da basket brulicano di giovani e bambini. Allo sport si uniscono poi gli eventi culinari, dagli show cooking alle serate a tema. E la vera chiave di volta, quest’anno, è stata proprio l’introduzione di nuovi servizi a tavola: italiani e stranieri sono sempre più sensibili a una sana alimentazione. “La clientela è attenta alla ristorazione di qualità – spiega Morigi – Così dalla pizza abbiamo ampliato il menu, includendo piatti completi. E grazie alla tensostruttura abbiamo la possibilità di ospitare i clienti all’aperto, a pranzo e a cena”.