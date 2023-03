Street Food Festival a Rimini con hamburger e fritti: cosa fare a Pasqua

Food truck e cibo da strada a Rimini; arrosticini di pecora in una foto di archivio

Mostre 2023 in Emilia Romagna da vedere in primavera: ecco quali

Dove trovare i campi di tulipani in Emilia Romagna

Per approfondire:

Rimini, 21 marzo 2023 – In arrivo nel weekend di Pasqua a Rimini STREEAT - European Food Truck Festival, l’evento internazionale dedicato al cibo da strada e alle birre artigianali. Un’idea alternativa per trascorrere le vacanze pasquali tra i profumi dei trucks pronti a intrattenere gli ospiti con musica e il meglio dello street food. Dopo l'evento di Bologna che ha portato con sé non poche polemiche sulla gestione dell’evento ai Giardini Margherita, Rimini si prepara ad accogliere l'evento al parco XXV aprile. Ecco i dettagli.

Dove e quando

Il festival si svolgerà da venerdì 7 a lunedì 10 aprile al parco XXV aprile di Rimini, a ingresso gratuito. Ecco gli orari:

venerdì 7 aprile 18–1

sabato 8 aprile 11–1

domenica 9 aprile 11–1

lunedì 10 aprile 11–00

Cosa c’è da mangiare

Tra le varie delizie si possono trovare arrosticini di pecora, olive ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di Chianina, pita Gyros, dolmades, tsatziki, fritto misto ascolano, hamburger gourmet romani, hamburger di Angus, Patatine fritte, onion rings e jalapenos in pastella, crepes, pancake, cheese-cake, cup-cake, muffin, ciambelle, caramelle gommose, waffle, panino di Cinta Senese allevato allo stato brado e affumicato, cannoli siciliani riempiti al momento, panino col polpo, ravioli cacio e pepe, panino con coda alla vaccinara, supplì romani, pulled pork, pastrami, brisket di manzo, rosti di patate con carne salada trentina, speck dell'Alto Adige e formaggio di malga, bocconcini di patate speck e formaggio, brezel, strudel di mele artigianale, bombette pugliesi, hamburger stile americano, focacce ripiene pugliesi, burrito, tacos, nachos e tanto altro.

I food trucks presenti

Scottadito

Barbecue Chianina Station

Original Greek Eat

Migliori Olive Ascolane

Daje Street Pub

Black Angus Food Truck

Patatina Food Truck

Street Bakery

Zaperoco

Porcobrado

Marchese Cannoli

Bbh Smoke House

Saccoccia Romana

Trentintrac

Mr Bombetta

Nyc Burger

Al Fuso Pugliese

Roast And Roll