Notte Rosa 2023, parata di big alla festa. I sindaci: "I turisti? Non ci tradiranno"

Rimini, 31 maggio 2023 – Doveva essere l’edizione "della maturità". Dei ragazzi che festeggiano quest’anno i 18 anni, come li festeggia la Notte rosa. Ma il Capodanno dell’estate, che dal 7 al 9 luglio animerà la Riviera (e non solo) nel segno della libertà e dell’inclusione col motto Pink Fluid, sarà anche e soprattutto la festa "della ripartenza".

La Romagna vuole tornare a vedere rosa, dopo la devastante alluvione che l’ha flagellata. E "sarà pronta ad accogliere i turisti come e più di prima", assicurano l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini e il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad.

Che ieri hanno presentato il programma della Notte rosa a Milano insieme agli altri sindaci della costa e a Claudio Cecchetto, arruolato come ’regista’ dei grandi eventi della Romagna. "Dopo la tempesta il sole è ancora più bello – sorride Cecchetto – I romagnoli hanno già ripristinato i luoghi delle vacanza per accogliere, come solo loro sanno fare, tutti coloro che verranno al Capodanno d’estate più famoso d’Italia".

In Riviera la paura delle disdette (perché ce sono state tante, nei giorni dopo l’alluvione) si sente, si tocca. E’ la paura di una Notte rosa e di un’intera stagione turistica con il freno a mano. Ma Corsini resta fiducioso: "Le disdette saranno recuperate. Ora più che mai abbiamo bisogno che i turisti vengano in Romagna per dare una mano al nostro popolo".

Per Sadegholvaad "il tema delle disdette forse c’è stato in una primissima fase, ma ora le prenotazioni vanno molto bene. Mai come quest’anno venire in Romagna è il più bel gesto che italiani e stranieri possono fare verso la nostra terra". E la Notte rosa urlerà al mondo quel ’tin bota’ (’teniamo botta’) per dimostrare che la Riviera e la Romagna ci sono.

Tanti, tantissimi i protagonisti di questa edizione. A Rimini si parte già il 6 luglio con il Rimini folk ballo liscio in centro e, soprattutto, il primo dei tre concertoni in piazzale Fellini del Tim Summer Hits di RaiDue. Le altre serate del Tim Summer Hits saranno il 7 e l’8 (a breve saranno svelati gli artisti).

Il 7 luglio a Rimini si farà festa in spiaggia con un Mare di Rosa e in piazzale Kennedy con Discoradio party di radio Rds. Sempre il 7, a Misano salirà sul palco Irene Grandi, mentre Cattolica canterà con Orietta Berti. A mezzanotte tutti col naso all’insù per i fuochi d’artificio.

La sera dell’8 luglio a Riccione (in piazzale Roma) protagonista Carmen Consoli, mentre a Cattolica (all’arena della Regina) si esibirà Mika. Il 9 luglio poi il concerto all’alba sulla spiaggia di Riminiterme, mentre Bellaria festeggerà con la vulcanica Elettra Lamborghini.

Questi gli eventi principali, ma saranno tanti quelli che animeranno il lungo weekend in rosa.