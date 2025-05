Un parco da favola sbarca a Miramare, Alice in Wonderland

Sarà possibile rivivere la storia, capitolo dopo capitolo. Perdersi nel magico Labirinto di Carte. Sfidare la Regina di Cuori a una partita a scacchi. Esplorare l’universo nebbioso del Brucaliffo. Dopo aver conquistato oltre 1,5 milioni di visitatori, This is Wonderland - Il parco delle fiabe arriva a Rimini con Alice-Lost Inside You. A partire dal martedì 6 giugno (e fino al 5 ottobre), uno dei più celebri classici della letteratura, Alice nel Paese delle Meraviglie, incanterà grandi e piccini nel parco tematico di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare, a due passi dalla Rimini beach arena. Un parco nel quale non ci sono risposte definitive, ma infinite interpretazioni e possibilità. Ogni visitatore diventa l’autore della propria avventura, dove soltanto chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione.

Il pubblico sarà così immerso in un mondo che ridefinisce i confini dell’arte espositiva, trasportandolo in una dimensione fiabesca, sospesa tra sogno e realtà. Dicevamo della Regina di Cuori, del Labirinto di Carte, ma a liberare la fantasia del pubblico sarà anche il Brucaliffo nel suo universo nebbioso. Oppure sarà possibile scattare qualche fotografia nell’Area del Tè e lasciarsi sorprendere dalla propria immagine riflessa negli specchi disorientanti. Ogni sera, uno spettacolo ideato e prodotto da professionisti del settore prenderà vita grazie a straordinari performer. "This is Wonderland – dice il presidente della Lux Entertainment, Roberto Fantaguzzi – è il nostro modo di far rivivere i grandi classici della letteratura attraverso una lente nuova e poetica. Con scenografie incantate, musiche originali, spettacoli immersivi, trasformiamo personaggi iconici come Pinocchio, Peter Pan e Alice in protagonisti di storie inedite, dove ogni dettaglio è pensato per emozionare e far riflettere. Non ci limitiamo a raccontare: riscriviamo la morale, offrendo a famiglie e bambini esperienze che lasciano il segno nel cuore e nella mente, trasmettendo sempre un messaggio di crescita e consapevolezza".

Il parco si estenderà per oltre 40.000 metri quadrati, tra 1.500 installazioni artigianali e scenografie luminose che trasformano l’ambiente in uno scenario onirico. Musiche originali e scenari site-specific renderanno ogni visita unica e irripetibile. A completare l’esperienza il Shisha Bar, dove incontrare il Brucaliffo, gustare piatti speciali, condividere un narghilè in compagnia. Il tutto in un’atmosfera davvero onirica e coinvolgente. Il cuore pulsante del parco sarà lo spettacolo dal vivo. "Sarà un’emozionante performance – spiegano gli organizzatori – che raggiungerà il suo apice con attori e acrobati sospesi in aria, regalando momenti di autentico incanto".