Tribune piene e vip, in 141mila per la MotoGp a Misano

Misano 10 settembre 2023 - Quarantamila spettatori in più rispetto a un anno fa quando nei tre giorni del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si arrivò a toccare le 101mila presenze.

Avvicinarsi ai livelli in cui Valentino Rossi richiamava le folle sulle tribune e sul prato non era affatto scontato.

Ed invece il Gran Premio misanese ha macinato consensi e presenze grazie anche alla giornata del sabato che con la Sprint Race ha visto 40mila persone presentarsi in circuito. Sommando le presenze del venerdì e i 79mila che ieri hanno riempito tribune e prato, il conto totale nei tre giorni dice 141.046 presenze tanto che la pandemia è ormai solo un ricordo.

Oltre alla pista l’intero circuito vive di spettacolo. Sabato sera, dalle 18 all’una della notte in 20mila hanno partecipato a Memorabilia l’evento organizzato dal Cocoricò con dj di fama internazionale come Timo Maas nel kartodromo interno al circuito.

E mentre i motori si scaldavano all’interno dei box si sono rivisti i vip. Troppo forte la passione per le due ruote per perdersi l’atmosfera del paddock e dei box a partire da Cesare Cremonimi che ha chiuso la sua settimana di motori presentandosi al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini assieme a un amico, Valentino Rossi, accompagnato dalla fidanzata Francesca Sofia Novello.

Rossi ha di che gioire per il doppio secondo posto di Marco Bezzecchi tra la Sprint Race e la gara di oggi, mentre Cremonini ha proseguito la sua settimana a due ruote dopo essere stato giovedì uno degli ospiti della grande serata per il Dottore a Tavullia davanti a migliaia di persone.

Non poteva mancare Paolo Cevoli, di casa a Misano come Claudio Cecchetto che non si è voluto perdere il Gran Premio.

Nel paddock si sono visti anche Gimmy Ghione assieme ai campioni del mondo delle corse come Max Biaggi.

Avvistati anche la campionessa del mondo di nuoto paralimpico Giulia Ghiretti e gli atleti Red Bull Dorothea Wierer, Airton Cozzolino, Alessandro Mazzara, Claudia Pagnini e Andrea Adamo.

Ha voluto esserci anche il giornalista Matteo Marani, presidente della Lega Pro. Nel paddock si sono visti anche i cantanti di Amici, Isobel e Cricca.

“Abbiamo trasmesso un segnale di straordinaria vitalità da un territorio che intorno alla passione per le corse e ad un distretto industriale di valore mondiale espresso dalla Motor Valley ha consolidato eventi capaci di valorizzare la destinazione turistica - dicono gli organizzatori -. Il successo di pubblico ha aspetti di ulteriore soddisfazione se si considera che circa il 65% degli abbonamenti acquistati in prevendita proviene da luoghi distanti mediamente 300 km dalla Riders’ Land, con evidente domanda di pernottamenti sul territorio"