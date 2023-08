Cosa fare a Rimini nel weekend dell’11-14 agosto: gli eventi in attesa di Ferragosto

Rimini, 11 agosto 2023 – Ogni weekend ha il suo fascino e anche questo, prima di Ferragosto, ha in serbo parecchie interessanti proposte.

Venerdì 11 agosto

Venerdì 11 le serate all'insegna della musica iniziano con il re del rap Gue Pequeno, che alla Villa delle rose, discoteca di Misano Adriatico, offrirà il suo personale Dj set dalle ore 22.

Al Samsara Beach di Riccione la musica house tecno di Giordano Mazzocchi inonderà la spiaggia, dalle ore 22.

Al Parco degli artisti di Rimini il cantautore Riccardo Amadei si esibirà in un concerto nel suo mood un po' swing un po' alla Paolo Conte alle ore 21.

Un grande evento (venerdì e sabato) approda in Piazzale Boscovich a Rimini: il Balamondo Word Music Festival, con Mirko Casadei e la Popular Orchestra, Ivana Spagna, il dj JT Vannelli e altre realtà musicali provenienti da tutti i paesi del mondo. Ore 21.

A Riccione per Deejay on stage, si esibiranno Angelina Mango vincitrice di Amici Canto 2023, Leo Gassmann e Matteo Paolillo di Mare Fuori. Ore 21.

A Cattolica il rapper Bresh, approda all'Arena della Regina per un concerto molto atteso. Ore 21.

Ma sempre venerdì 11, iniziano anche manifestazioni ed eventi culturali ed enogastronomici che vale la pena ricordare:

Nel centro di Santarcangelo di Romagna torna, per gli amanti del buon vino Calici Santarcangelo, due serate nel borgo con degustazione di vini. Dalle ore 18 (11-12- agosto).

Nel suggestivo chiostro del museo di Verucchio, l'opera lirica su libretto di Giacomo Puccini per "Suor Angelica". Ore 21.15.

All'interno della suggestiva cornice del Ponte di Tiberio, un grande schermo "invaderà" gli spazi di Piazza sull'Acqua per Tiberio CinePicnic, la rassegna cinematografica che a partire da venerdì 11 e fino a martedì 15 agosto porterà la magia del cinema sui prati.

Al Parco Fellini la festa della birra artigianale, la BiRRimini, per tre serate animerà il lungomare.

Sabato 12 agosto

Sabato 12 agosto la festa inizia al Rimini Beach arena con "Festivalmar" dove la spiaggia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con la musica degli anni 90'. Dalle 18 in poi.

A Cattolica il duo degli Articolo31 in concerto, dopo la reunion che li ha visti trionfare a Sanremo e in tour sold out per tutta l'estate. Ore 21.

Al Parco degli artisti di Rimini una grande festa anni ‘80 con Sergio Casabianca e Le gocce in un concerto Mash up. Alle ore 20 una grande tombola, a seguire il concerto alle ore 21.30 e il DeeJay Paolo Croci dalle 23.30 farà ballare tutti.

Al Beky Bay di Bellaria per tre sere, va in scena il festival punk rock più importante d'Italia, il Bay Fest, evento clou per tutti gli amanti del genere. Dalle ore 21.

Nella serata di sabato 12 agosto cala il sipario su ‘Wonderland. La versione di Alice’. Lo spettacolo estivo che ha "vestito" di fiaba e incanto gli spazi di Piazza Malatesta, tramutando così il centro cittadino in un vero e proprio "Paese delle meraviglie".

Domenica 13 agosto

Jimmy Sax, il sassofonista francese che ha conquistato il mondo intero con la sua tecnica perfetta e la sua passione per la musica, è l’atteso protagonista del concerto live, domenica 13 agosto, alle ore 19, sulla spiaggia libera 133 di Riccione.

Lunedì 14 agosto

Lunedì 14 agosto, il palcoscenico marittimo della Rimini Beach Arena è pronto ad essere travolto dall'intrattenimento e dalle sonorità della musica techno, per una serata "Galactica" e sulle note "ibizenche" del party CircoLoco, su cui si susseguiranno i migliori dj nazionali e internazionali. Dalle 18.

Al Cocoricò di Riccione la festa Galactica inonderà il locale di musica house per prepararsi al Ferragosto. Dalle ore 21.

Nella serata di martedì 15 agosto, il palcoscenico di Piazzale Ceccarini di DeeJay on stage sarà invaso dalle sonorità del cantautore toscano Francesco Gabbani. Ore 21.

E siamo arrivati al capodanno dell'estate. Ma di questo ci sarà tempo per parlarne...