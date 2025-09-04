100 anni di don Oreste Benzi, le sue battaglie: la famiglia, i giovani, gli emarginati

Rimini, 5 settembre 2025 – Gruppi di ragazzini riminesi, tutti in fila indiana, che puntano le vette delle Dolomiti. Tra questi c’erano anche ragazzini disabili, che salivano sugli impianti o venivano aiutati nei sentieri nei boschi. Era il 1968, a guidarli c’era un sacerdote, si chiamava Don Oreste Benzi. Tutto questo quasi 60 anni fa non era normale. La disabilità rimaneva chiusa tra le mura domestiche, e i ragazzini crescevano in una società in completa trasformazione, dove anche i valori assumevano forme nuove e contraddittorie. Ma don Oreste aveva visto dove altri nemmeno immaginavano.

Questa strada l’aveva avuta chiara fin da piccolo. Aveva sette anni quando la maestra parlò in classe di tre figure: il pioniere, lo scienziato e il sacerdote. Tornato a casa disse alla mamma: «Mi faccio prete». C’è da giurare che lo disse con il sorriso, quello stesso sorriso che non lo abbandonò mai, tanto che il suo impegno per i giovanissimi, per dar loro una via da seguire e un gruppo di cui fare parte, lo chiamava «un incontro simpatico con Cristo».

Ci sono due date fondamentali da tenere a mente. La prima è il 1968 quando nasce la Comunità Papa Giovanni XXIII, e i giovani cominciano a ritrovarsi e scalare le montagne insieme. La seconda è il 1973, quando nasce la prima casa famiglia a Coriano.

Due invenzioni con alla base la famiglia, lo stare assieme. Un’idea che andava di pari passo con l’aiuto agli emarginati. Già, i poveri, disabili, nomadi, bambini senza famiglia, tossicodipendenti, emarginati, vittime della tratta della prostituzione, o persone senza un tetto.

Gli emarginati non erano persone da aiutare, no, erano individui da accogliere in una famiglia perché l’aiuto non è assistenza, ma coinvolgimento. Solo così è possibile avere una seconda possibilità nella vita. Quello che oggi è ritenuto un passaggio fondamentale nel sostegno ai fragili, era una condizione rivoluzionaria all’epoca.

E la rivoluzione la fece don Oreste. Tra le tante foto di don Oreste ce n’è una che ha fatto il giro del mondo. Il don che si presenta davanti a Giovanni Paolo II assieme a una ex prostituta. Era il 2000 e quell’immagine scosse le coscienze.

Ma la battaglia del sacerdote nato a San Clemente il 7 settembre del 1925, non si limitò alla prostituzione. La prima è datata 1968. Don Oreste organizza un campeggio per gli ‘spastici’. Allora venivano chiamati così i disabili. Non si fermò e nel ’76 si mise al fianco di due persone diversamente abili che occuparono la sede del quartiere 5 a Rimini per chiedere un alloggio e poter così uscire dall’istituto.

Il don portò quella richiesta all’attenzione nazionale. Un anno dopo arrivò la legge che introdusse l’integrazione scolastica a favore delle persone disabili.

Non si fermava mai don Oreste, nel suo cassetto sono state trovate bozze di proposte di legge e relazioni di commissioni parlamentari.

Una delle grandi battaglie fu quella contro la tossicodipendenza. In quei giovani in cui aveva sempre creduto serpeggiava un nemico strisciante: l’eroina. Capì che la droga si poteva sconfiggere con la famiglia. Nel 1980 aprì una delle prime comunità terapeutiche, dando un contributo importante alla prima legge in materia, nel 1985. C’è poi una parola, pace, cara a don Benzi. In una società che usciva dalla Guerra fredda sostenne un giovane obiettore di coscienza, Antonio de Filippis. Era il 1986. Il procedimento andò avanti per anni, ma lasciò il segno. Allo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia, de Filippis fondò Operazione Colomba, il corpo civile di pace della Papa Giovanni.

Questa è una piccola parte della vita di don Oreste, colui che ipotizzò la società del gratuito, perché, come diceva: "La molla che spinge all’agire ogni suo membro è il bene degli altri, perché nel bene di tutti c’è anche il bene individuale”.

Il programma: c’è la messa con Zuppi in spiaggia

Tutti in spiaggia per don Oreste Benzi. Il primo importante appuntamento che apre la tre giorni dedicata al centenario della nascita del don si terrà oggi alle 17 sulla spiaggia libera davanti a piazzale Kennedy a Rimini. A celebrare la messa sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, celebrerà una messa sul mare, nella spiaggia libera antistante a piazzale Kennedy, uno dei luoghi simbolo della pastorale di don Benzi.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI Conferenza Episcopale Italiana

A seguire si svolgerà un pic-nic solidale. Un’occasione in cui ognuno porterà del cibo per sé e per una persona in più, nello spirito della campagna solidale ‘Un Pasto al Giorno’. Sarà un momento di festa con musica e teatro. Arriveranno in tanti.

La Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi è presente oggi in 40 paesi nel mondo. Gestisce 652 sedi e progetti in Italia e nel mondo tra cui 247 case famiglia, 13 comunità terapeutiche, 11 comunità per carcerati. La Comunità di don Benzi promuove una Ong per i progetti nei paesi esteri, una fondazione e 15 cooperative sociali con 101 centri lavorativi e 51 centri educativi. Arriveranno in tanti da più parti del mondo, e tanti arriveranno dalle varie regioni per un programma che prevede nella giornata di domani sei conferenze diffuse in tutto il centro città, esplorando il tema della ‘società del gratuito’.

Domani pomeriggio al teatro Galli sarà dedicato a un ritratto del sacerdote, durante il quale chi lo ha conosciuto racconterà aneddoti e ricordi. Tra gli ospiti la giornalista Lucia Bellaspiga, l’economista Stefano Zamagni e i rappresentanti delle associazioni cattoliche nazionali.

A seguire si terrà una messa all’aperto presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi.