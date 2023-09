2° Congresso Internazionale di Gerontologia e Geriatria a Rimini

È in corso al Kursaal il 2° Congresso internazionale di gerontologia e geriatria, che prevede momenti specifici dedicati alla prevenzione e alla cura delle grandi sindromi geriatriche e con focus su un tema centrale della sanità del futuro: l’invecchiamento di successo. "L’attenzione alla persona anziana – dicono Segreteria Sanità e Iss – è massima da parte dell’Istituto per la sicurezza sociale che ha incrementato le proprie attività anche di recente attraverso un progetto per la presa in carico integrale dell’anziano sia in ospedale, ma anche sul territorio e a casa". Per questo sono in corso "attività di implementazione dei centri diurni e dell’attività residenziale, per un approccio oltre che sanitario, anche assistenziale e sociale". E davanti a un palcoscenico d’eccellenza fornito dal congresso internazionali, sono stati ribaditi questi obiettivi.