21enne accusato di aggressione a fidanzata, oggi l'udienza di convalida

Si terrà questa mattina l’udienza di convalida, davanti al giudice per le indagini preliminari, del 21enne accusato di aver aggredito e picchiato la fidanzata - una donna di 38 anni - sul balcone di un appartamento al primo piano in viale Baldini. Nei confronti del giovane, arrivato a Rimini un mese fa insieme alla compagna per motivi di lavoro, sono state formulate diverse ipotesi di reato, che vanno dalle lesioni ai maltrattamenti in famiglia fino ad arrivare al sequestro di persona. Dopo uno scoppio di una lite furibonda tra le mura di casa, lunedì mattina, la 38enne avrebbe infatti cercato di allontanarsi dall’abitazione, ma il fidanzato si sarebbe opposto con la forza impededendole di raggiungere la porta. La donna sarebbe quindi uscita sul balcone, chiedendo aiuto ai passanti e iniziando a sbracciarsi per richiamare l’attenzione. La sua presenza è stata notata dal personale al lavoro nella sede dell’associazione albergatori, situata proprio di fronte al condominio. Immediata la chiamata in questura, che ha fatto scattare l’intervento delle pattuglie della squadra Volanti. Gli agenti hanno così impedito che la situazione degenerasse e arrestato il 21enne. La vittima dell’aggressione - che ha riportato diversi lividi, ma per fortuna nessuna frattura - è stata dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni. E’ stata già ascolta dai poliziotti, ai quali ha spiegato per filo e per segno cosa è accaduto nell’appartamento lunedì mattina, quando è scoppiata la lite poi sfociata in aggressione.