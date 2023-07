4 ragazzi arrestati a Rimini per rapina impropria, 2 minorenni tra loro

Sono accusati di avere strappato una catenina a scopo di rapina i quattro ragazzi (tre tunisini e un italiano), tra i quali due minorenni, arrestati dalla polizia di Rimini. Sono tutti residenti a Modena – due hanno 19 anni, uno ne compirà 18 tra pochi mesi e l’altro ne ha 17 – e per loro l’accusa è di rapina impropria pluriaggravata in relazione all’episodio avvenuto il 24 giugno (verso le 21.30) nel sottopasso pedonale della stazione di Rimini. Secondo la ricostruzione della polizia, un ragazzo era stato avvicinato dal gruppo, che gli aveva strappato la catenina d’oro, lo aveva spintonato e poi in tre l’avevano preso a pugni. I primi a intervenire erano stati i militari dell’esercito italiano, impegnati nei servizi predisposti per l’estate con il progetto "Strade sicure".

I militari si erano lanciati quindi all’inseguimento dei presunti rapinatori, li avevano individuati a bordo dell’autobus Metromare, in attesa dell’arrivo delle volanti della polizia. I quattro ragazzi, portati in questura, sono stati arrestati e all’esito delle udienze di convalida, nei giorni scorsi, le autorità giudiziarie interessate (minorile e ordinaria) hanno applicato ai minorenni la misura cautelare della permanenza in casa e ai maggiorenni l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nella città di residenza.