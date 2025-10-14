A 11 anni da Sassari alla Riviera: Viola sa come fare Rumore

È Viola Maddalena Porqueddu, 11 anni, di Tissi (Sassari), la vincitrice assoluta della quarta edizione del Rumore Bim festival, conclusasi domenica al Palacongressi di Bellaria. La giovane cantante si è imposta nella categoria Canto junior, conquistando la giuria con una vocalità sorprendente per la sua età. Il festival, ideato da Nazzareno Nazziconi e diretto da Roberto Vecchi, ha coinvolto oltre 700 finalisti e più di mille iscritti provenienti da tutta Italia, dopo oltre 100 tappe di selezione. Un evento ormai stabile nel panorama artistico nazionale, dedicato alla memoria di Raffaella Carrà, simbolo di libertà e creatività. Tra i vincitori delle diverse categorie: Ginevra Nuvolari (Canto baby), Aisosa Firsty Ogayerio (Nuove proposte), Felix Ramon Guevara (Canto senior) e il musicista Liam Fascianella (Arti varie). Per la danza si sono distinti Vittoria Abruzzese, Martina Deiana e Giulia Benetton; nel ballo, premi a Young Dancer, Lucio Emanuele Rapisarda, Cristian Mancini e al duo inclusivo Matteo e Gianluca. La giuria, presieduta da Massimo Fregnani, ha assegnato anche riconoscimenti speciali: premio iCompany al gruppo Progect X, premio Anteros a Sofia Pighi e premio della Critica al coro Anima viva. Tra gli ospiti della serata anche Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Tiziana Foschi e Carmen Ferreri. Il Rumore Bim Fesival si conferma così una vetrina nazionale per i giovani talenti, capace di unire formazione, spettacolo e opportunità concrete per le nuove generazioni dell’arte italiana.