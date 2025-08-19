A 11 anni già scrittore: "Il mio libro per gli squali"

Ha solo 11 anni e a breve inizierà le scuole medie, ma ha già realizzato un sogno: pubblicare un libro. La giovane penna è quella di Brenno Scattolari, autore de Il custode degli squali, uscito nel maggio scorso. La sua non è una semplice passione, ma una vera e propria missione: difendere e raccontare il mondo degli squali. Ne conosce più di 300 specie, ha presentato il volume persino alla Camera dei Deputati e continua a studiare, scrivere e nuotare con l’obiettivo di restare sempre più vicino al mare.

Brenno, com’è nata la passione per gli squali?

"Mi sono sempre piaciuti, guardavo documentari e volevo sapere tutto di loro, ma vedevo anche il problema della plastica nel mare che li minaccia. Ho pensato che dovevo fare qualcosa, anche solo per divulgare".

Perché hai deciso di scrivere un libro?

"Era un altro modo per far vedere che voglio bene a loro. Ogni capitolo è dedicato a una specie diversa e dentro ci sono i miei appunti, le cose che vivo ogni giorno. È come un diario".

Quante specie conosci?

"Ne conosco 311.Prendevo appunti su foglietti presi nei cassetti di casa. Invece di lasciarli sparsi, con mio papà abbiamo provato a metterli insieme. C’è chi alla mia età scrive della fidanzatina, io scrivo di squali".

Quindi è una passione solo tua.

"Sì, nessuno in famiglia è pescatore o marinaio, è solo mia".

Com’è stato scrivere il libro?

"È andata bene. A volte mi annoiavo a ricopiare, ma mio papà mi aiutava e insieme lavoravamo la sera".

Dove ti informi?

"Uso Internet. Ho un piccolo angolo di casa pieno di libri sugli squali. È la mia biblioteca personale e da qui è nato tutto".

Che effetto ti ha fatto presentarlo alla Camera dei Deputati?

"Non me l’aspettavo, mi sono divertito molto. L’editore ci ha aiutato ad arrivare lì. Io mi sono preso una piccola parte dell’onore, non tutto".

Oltre agli squali, quali sono i tuoi hobby?

"Faccio nuoto agonistico a Cattolica, ho già partecipato ai campionati nazionali. Ho scelto questo sport perché mi tiene a contatto con l’acqua".

Nel libro parli anche di Cattolica?

"Sì, racconto della biblioteca dove studio, del porto e dell’Acquario Le Navi. Cattolica è legata al mare: la piazza con i monumenti, l’acquario e tanto altro".

Ricordi la prima volta che hai visto gli squali dal vivo?

"Alle Navi. È stato bellissimo, mi batteva il cuore solo a guardarli".

Ti piacciono anche altre creature marine?

"Sì, le mante che sono parenti degli squali, poi le anguille, i granchi e anche le creature degli abissi, come il diavolo nero".

Hai altri progetti in cantiere?

"Sì, stiamo preparando uno speciale in sei parti dedicato ai tipi di squali e alle mante".

E la scuola?

"Tra poco comincio le medie. Le mie passioni sono le scienze, perché parlano degli animali".

Un giorno vorresti lavorare con gli squali?

"Sì, mi piacerebbe molto fare di questa passione un vero lavoro".

Federico Tommasini