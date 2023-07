A 18 anni alla guida senza patente Forza posto di blocco e tenta la fuga

Ha compiuto diciotto anni da appena un mese, ma ciò non gli ha impedito di mettersi comunque al volante della macchina e di portare a spasso alcuni amici nelle strade di Rimini, pur non avendo ancora conseguito la patente.

Per sfuggire ai controlli della polizia locale, il giovane automobilista non si è fatto scrupoli a forzare un posto di blocco, rischiando quasi di investire i vigili e dando vita ad un rocambolesco inseguimento, con tanto di fuga contromano. Tutto è cominciato attorno alle 3.30 di ieri, nella zona di largo Boscovich, dove come spesso accade nel fine settimana la squadra giudiziaria della polizia locale aveva allestito il proprio presidio per il controllo del traffico. Alla vista della pattuglia, il giovane conducente ha accelerato, incurante degli operatori che aveva di fronte, e ha tentato di scappare. L’auto, una utilitaria, è stata bloccata poco dopo: il ragazzo è stato fermato mentre i passeggeri sono fuggiti a piedi. Dopo l’identificazione, è stato accertato che il neomaggiorenne - risultato comunque negativo all’etilometro - era al volante senza aver mai conseguito la patente. E’ stato quindi sanzionato e denunciato per resistenza e tentata violenza a pubblici ufficiali. L’episodio è avvenuto durante il servizio di contrasto all’abuso di alcol al volante, che si è concluso ieri mattina, con un posto di controllo nella zona del porto, tra piazzale Boscovich e via Colombo.

Dieci le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza: in tutti i casi i conducenti sono stati trovati a seguito di test etilometrico con un tasso superiore a 0,80 gl, con sospensione della patente da 6 mesi ad un anno e denuncia all’autorità giudiziaria. Il tasso alcolemico più alto è stato riscontrato ad una ragazza, che dopo il doppio controllo è risultata aver superato l’1,50 gl. Fermati perché positivi all’alcol test anche due conducenti di monopattini.

Tra le misure principali del nuovo disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato dal Consiglio dei ministri e sintetizzato sul sito del ministero dei Trasporti, vi è una stretta alla guida per coloro che fanno uso di droghe.

Non sarà necessario provare l’alterazione, basterà risultare positivo al test rapido - una volta fermati - per incorrere nella revoca della patente e nel divieto di conseguirla per tre anni.

Un minorenne che guida senza patente e ubriaco o drogato, non potrà prendere la patente fino ai 24 anni.