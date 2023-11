A 36 anni si getta dal balcone

Grande paura attorno alle 20 dell’altro ieri in via Udine, a Miramare. Il personale del sanitario e gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in soccorso di una donna di 36 anni caduta dal balcone di un appartamento al secondo piano. Dietro l’episodio c’è molto probabilmente un gesto di autolesionismo che sarebbe stato commesso dalla donna mentre si trovava nella sua abitazione insieme al figlio. Fortunatamente, nella caduta, la 36enne non ha riportato traumi letali. Sul posto è accorso a sirene spiegate l’ambulanza e la ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per accertamenti.

Non risulta comunque in pericolo di vita.

In un primo momento, si era pensato che dietro la caduta potesse esserci un incidente domestico. In via Udine, oltre alle pattuglie della questura di Rimini, è infatti intervenuta anche la polizia scientifica, anche se non vi sono evidenze che possano far

pensare ad una caduta accidentale o ad un’eventuale aggressione della 36enne. Quest’ultima fino

a ieri era ancora ricoverata in condizioni stabili all’ospedale di Cesena.