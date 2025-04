A 40 albergatori piace il braccialetto che ‘traccerà’ i giovani nelle disco

Gli albergatori riccionesi scendono in pista, nella Piramide, per stringere un patto con il turismo giovanile. Lunedì si è tenuta al Cocoricò la giornata voluta da Federalberghi per presentare il progetto dell’agenzia di viaggio AbraKadabra sul turismo giovanile. Si tratta del ‘braccialetto’ che consente ai giovani, inclusi i minorenni, di trascorrere un weekend o una settimana intera tra discoteche, parchi divertimenti e beach party in spiaggia, tracciati e in sicurezza, con trasferimenti tutti inclusi e pagati, come anche gli ingressi ai locali e parchi. Si paga prima e quando si arriva in città si ottiene il braccialetto con tanto di qr-code attraverso cui accedere ai locali. La cosa piace agli albergatori che hanno riempito il parterre organizzato nella pista del Cocoricò. Oltre 150 i presenti. Anche a Federalberghi piace il concetto alla base del progetto, ovvero il divertimento in sicurezza dei giovani, anche perché la formulazione di pacchetti con ingressi nei locali e trasferimenti inclusi, legato al soggiorno in hotel, andrebbe a regolamentare un settore altrimenti visto con diffidenza da diversi imprenditori del settore ricettivo.

"Riteniamo che i giovani siano una grande risorsa – spiega Gianluca Paoloni per AbraKadabra –, sono il cuore pulsante del nostro progetto. Sono loro che scelgono la riviera e vi danno energia. Certo è che vogliamo garantire un’accoglienza sicura e strutturata, evitando la confusione che potrebbe compromettere anche l’esperienza di vacanza in riviera". La cosa comincia a interessare gli albergatori che dietro al braccialetto e ai pacchetti tutto incluso, acquistabili prima dell’arrivo a Riccione, vedono un argine ai fenomeni di ‘pierraggio’ selvaggio in stazione, ad anche ai trasporti abusivi da e per i locali della notte. Dalla presentazione si passerà nei prossimi giorni ai fatti. "Abbiamo già 40 albergatori con cui confrontarci in incontri singoli per la formulazione di pacchetti", chiude Paoloni.

Andrea Oliva