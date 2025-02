A 86 anni stupisce tutti. Record con l’aiuto dell’AI

Un atleta hi-tech: Giuseppe Fantini, il campione di nuoto master della Polisportiva Garden Rimini, a 86 anni non smette di stupire, iniziando ad allenarsi sotto la guida dell’intelligenza artificiale. E l’altro ieri, a Riccione, col tempo di 2 minuti e 21 secondi ha conquistato il record italiano della categoria M85 nei 100 metri farfalla: un ulteriore successo per l’ex controllore di volo che in vasca ha collezionato medaglie su medaglie. La svolta tecnologica è recente e il diretto interessato la racconta con un pizzico di orgoglio.

Ci spieghi meglio come utilizza l’AI. "Mi piace sperimentare. Oltre ai consueti allenamenti in vasca, sotto la guida del direttore nuoto master Fabio Bernardi che mi prepara per le gare, ho iniziato ad usare l’intelligenza artificiale come supporto per ottimizzare le prestazioni. Ho scoperto che posso chiedere consigli su programmi di allenamento specifici per la mia età, suggerimenti sulla nutrizione e persino analisi tecniche del mio stile. L’AI mi ha aiutato a personalizzare gli esercizi di riscaldamento e a gestire meglio i tempi di recupero. È come avere un consulente personale disponibile 24 ore su 24."

Dal tennis al nuoto, passando per le nuove tecnologie: lei è un atleta moderno. "Il tennis, infatti, è stato il mio primo amore sportivo. In seguito ho cercato alternative, abbracciando il nuoto con lo stesso entusiasmo e ottenendo risultati da podio, sia a livello nazionale che europeo e mondiale. Grazie a quest’ultima sperimentazione ho scoperto che non è mai troppo tardi per imparare cose nuove, che si tratti di uno sport o di uno strumento tecnologico."

Come si mantiene in forma? "Mi alleno quattro volte a settimana seguendo un programma che ho sviluppato insieme all’AI, che mi ha aiutato a calibrare intensità e carichi di lavoro. Uso anche delle app per monitorare i progressi e analizzare le prestazioni. La tecnologia mi permette di allenarmi in modo più scientifico e consapevole."

Cosa vede nel suo futuro? "Continuerò a sperimentare nuove soluzioni tecnologiche per migliorare sempre di più. L’AI mi sta aiutando anche a pianificare la preparazione per le prossime competizioni. Chi mi ferma più? Non è mai troppo tardi per imparare e crescere, sia come atleta che come persona. I campionati mondiali che si terranno a Singapore in agosto sono il mio prossimo obiettivo"

Maria Cristina Muccioli