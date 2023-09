A Bellaria il raduno dei cani Terranova tra iniziative e sfilate

Una città da cani. Domenica 8 ottobre Bellaria ospiterà il 29esimo raduno dei cani Terranova. Bellaria è da tempo riconosciuta come una realtà dalla spiccata sensibilità per l’accoglienza cinofila. L’evento prenderà il via già sabato 7 con una mostra alla biblioteca, che evidenzierà le qualità di questa razza canina. Ma il clou dell’evento sarà il giorno dopo, domenica, a partire dalle 10 del mattino, quando sfileranno per le vie del centro circa 150 cani. Il corteo arriverà fino in piazzale Kennedy, per la benedizione dei quattrozampe.