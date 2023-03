"A Bellaria mancano spazi gratuiti per le iniziative delle associazioni"

"Sono troppi 100 euro per l’utilizzo di una sala pubblica dove svolgere assemblee e incontri. In questo modo l’amministrazione comunale non favorisce l’aggregazione dei cittadini, di fatto ’incoraggiati’ a restare tappati in casa loro". La presa di posizione viene da Andrea Silvagni (foto), consigliere comunale di Alternativa Democratica, area Pd. "La qualità della vita democratica di una città si misura anche in base alla quantità, qualità e accessibilità degli spazi a disposizione delle realtà associative e politiche per l’organizzazione di riunioni o incontri", osserva Silvagni. Premesso questo il consigliere va al punto: "A Bellaria la situazione purtroppo non è delle migliori. Oltre alla mancanza di una casa delle associazioni, ovvero un luogo che possa essere sede delle varie associazioni presenti sul territorio, da alcuni anni è venuto a mancare un altro spazio importante: la saletta verde al piano terra del municipio". "In passato quello spazio – ricorda il consigliere di opposizione – era a disposizione delle realtà cittadine , dove potevano organizzare, senza spese, riunioni o incontri aperti al pubblico. Con il Covid negli spazi della saletta verde sono stati trasferiti degli uffici comunali, che non se ne sono più andati. Pertanto quello spazio non è più disponibile dal 2020. Invece, la saletta al piano terra del Palazzo del Turismo, che è gestita da Fondazione Verdeblu, ha un costo di oltre 100 euro, una somma spesso difficilmente sostenibile per realtà associative o politiche". Conclusione: "Spero che l’amministrazione si attivi il prima possibile rimettendo a disposizione gli spazi della saletta verde, oppure individuando un altro luogo che possa averne le stesse funzionalità".