A Bellaria soffia ’Vento di centro’ Tajani e la Bernini lanciano FI

Dopo lo ’sbarco in spiaggia’ e nell’Isola dei Platani, lo scorso 9 agosto, di alcuni parlamentari di spicco di Fratelli d’Italia, mercoledì farà tappa a Bellaria lo stato maggiore di Forza Italia, a partire dal ministro degli Esteri e segretario Antonio Tajani. Alle 19 il Blu Resort ospiterà Vento di centro, "un evento di dialogo, discussione, confronto", come segnalano gli azzurri, a cui parteciperanno insieme a Tajani anche il ministro all’Università, Anna Maria Bernini; Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di FI; Massimiliano Salini, eurodeputato; Valentina Castaldini, capogruppo FI nel consiglio regionale; il sindaco Filippo Giorgetti. L’evento sarà l’occasione per fare il punto in vista delle prossime sfide, prima fra tutte le elezioni europee e comunali del 2024, e per lanciare idee e proposte. "Vogliamo offrire un momento di dialogo e confronto – spiega la Tassinari – e diffondere le nostre idee e le nostre ricette per il Paese e per la nostra regione".