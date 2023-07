A Bellaria vigili in sella ai quad per pattugliare spiagge e parchi

Più sicurezza a Bellaria grazie ai nuovi quad in dotazione alla polizia locale. Sabato in occasione del weekend della Notte Rosa sono partite le pattuglie a bordo dei nuovi mezzi. Un’innovazione importante in termini di sicurezza, inaugurata dal comandante della polizia locale Antonio Amato e dall’assessore Cristiano Mauri. I nuovi Ranger full electric sono mezzi a basso impatto ambientale che verranno impiegati prevalentemente nelle aree verdi, lungo il fiume Uso e in spiaggia. Utili per fornire assistenza agli utenti della fascia turistica e per contrastare, con un approccio preventivo, il fenomeno dell’abusivismo commerciale. La città ha potuto già vedere all’opera i nuovi quad nelle giornate di sabato e domenica, le ultime due della Notte Rosa. Un lavoro degli agenti di polizia locale e delle forze dell’ordine, apprezzato dal sindaco Filippo Giorgetti: "È stato un weekend svoltosi in un clima di assoluta serenità, e privo di problemi di ordine pubblico". I nuovi quadr rientrano in un più ampio progetto di rinnovamento del parco mezzi: particolare attenzione proprio nel fornire strumenti di supporto al lavoro degli agenti nelle attività in zone pedonali e verdi. Mezzi elettrici in cui rientrano anche alcune nuove ‘fat bike’ con pedalata assistita e per i quali nel complesso sono stati investiti oltre 32mila euro, cofinanziati per 25mila dalla Regione.

Aldo Di Tommaso