A Bruxelles sono ripresi gli incontri

Sono ripresi gli incontri negoziali a Bruxelles tra Unione europea, San Marino e Andorra al termine della pausa estiva, contraddistinti dall’assenza della delegazione monegasca vista la decisione del Principato, annunciata pochi giorni fa e concordata con l’Unione Europea, di interrompere la propria partecipazione al negoziato. "Tale decisione – spiegano dagli Esteri –non ha avuto alcun effetto sul percorso negoziale sammarinese che intende rispettare l’agenda concordata a livello politico". Il segretario gli Esteri Luca Beccari "ha manifestato la sua soddisfazione sulla recente trasmissione del protocollo e sull’allegato sui servizi finanziari" e si è detto pronto "a contribuire in maniera costruttiva alla prima discussione su una materia particolarmente sensibile per il Paese". Durante la giornata dedicata agli incontri in formato bilaterale, la discussione si è incentrata su allegati di natura politica e tecnica. Dalla materia fitosanitaria e veterinaria al diritto societario. Sulla libera circolazione dei lavoratori "nonostante l’ampia discussione effettuata nel tentativo di trovare un compromesso soddisfacente, le due delegazioni hanno deciso di proseguire il confronto nell’appuntamento negoziale di ottobre".