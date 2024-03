A caccia con il silenziatore. Denunciato dai forestali

Un fucile da caccia ‘modificato’ con l’aggiunto di un silenziatore. E’ quello scoperto dai carabinieri forestali nella casa di un cacciatore corianese. L’arma, equipaggiata con uno strumento per la riduzione del suono, era pronto per essere utilizzata, forse nell’ambito della caccia al cinghiale o di prede di grossa taglia. Peccato che la detenzione del silenziatore non sia in alcun modo consentita ai privati cittadini, nemmeno a quelli che hanno l’hobby della caccia. I militari del nucleo dei carabinieri forestali di Rimini, su indicazione della Procura, hanno quindi dato esecuzione al sequestro del fucile.

L’aggiunta di particolari strumenti, come appunto dispositivi per il silenziamento, che possono in qualche modo modificare il funzionamento meccanico dell’arma, rappresenta una pratica severamente vietata dalla legge italiana, così come ribadito anche da alcune recenti della Corte di Cassazione che hanno respinto i ricorsi presentati da alcuni cittadini condannati per aver installato silenziatori su carabine o pistole.

Questo il motivo che ha spinto i carbinieri forestali a sequestrate il fucile in uso al cacciatore corianese. Gli accertamenti svolti nell’abitazione hanno portato i militari a compiere un’ulteriore scoperta. Infatti, sono stati rinvenute 100 munizioni non in regola. Si tratta di munizioni non denunciate all’autorità di pubblica sicurezza e quindi custodite abusivamente dal cacciatore. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per le diverse violazioni riscontrate. Quello svolto dai carabinieri forestali nei giorni scorsi è solo uno dei tanti interventi eseguiti nell’ambito dei controlli dell’attività venatoria a livello provinciale. Di particolare rilevanza il tema del rispetto delle ordinanze da parte delle ‘doppiette’ riminese al fine di impedire eventuali sconfinamenti in aree considerate protette o interdette alla caccia.