A caccia di droga col furgone aziendale

Vanno a comprare la droga con il furgone dell’azienda per cui lavorano, ma finiscono nella rete della polizia locale di Rimini. Il controllo, svolto l’altra sera nella zona sud della città ha portato alla denuncia di un 30enne, per spaccio e alla segnalazione alla Prefettura dei due clienti del puher. E’ scattato inoltre il ritiro della patente per guida in stato d’ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti per il conducente del veicolo.