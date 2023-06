"A caccia di fondi Pnrr per il centro storico"

Il primo grande progetto dell’amministrazione Foronchi e del centrosinistra, via Bovio restaurata per il nuovo centro commerciale cittadino, andrà in porto. Da Palazzo Mancini arrivano rassicurazioni sulle linee guida annunciate mesi fa, ed anzi si parla già di risorse concretamente a bilancio: "Abbiamo messo a bilancio 1 milione e 200mila mila euro – conferma Franca Foronchi, sindaca di Cattolica – ma sappiamo benissimo che potrebbero non bastare, e dunque andremo a caccia anche di fondi Pnrr per avere un budget maggiore, in grado di rispondere alle esigenze della città, e confermiamo che siamo intenzionati a partire con il progetto nel 2024. Dopo l’estate entreremo nel merito della questione e valuteremo meglio il progetto di riqualificazione con l’iter tecnico-burocratico".

Il centro, tra via Bovio e via Curiel, con piazza Primo Maggio al centro, necessita da tempo di un ampio restauro con pavimentazione, luce, arredi e verde e si parla di alcuni milioni di euro necessari. L’attuale amministrazione conferma di aver fissato l’obiettivo. "Capiamo benissimo che tali fondi potrebbero non essere sufficienti – conferma pure l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni – ma vogliamo partire con il progetto perché ci sta a cuore il centro e sarebbe un primo significativo intervento urbanistico per la città che attende da tempo". In questo periodo si stanno terminando i lavori per il nuovo lungomare, eredità della precedente amministrazione, e sono partiti pure i lavori per la nuova stazione dei treni, anche questo progetto inerente all’amministrazione precedente 5 Stelle.

Un’impronta della giunta Foronchi sul rinnovamento della città potrebbe ritrovarsi proprio nel centro rimesso a nuovo, un centro commerciale che sarebbe l’ideale anello di collegamento tra la zona a mare e l’area di piazza Roosevelt e del municipio. Per un Comune che in questo momento è concentrato sulla questione della futura scuola Repubblica, con un cantiere da 6 milioni di euro, il cui bando di assegnazione lavori scade tra pochi giorni il prossimo 10 luglio. Ma la città chiede soprattutto infrastrutture per il commercio e per il turismo, dopo i primi giorni dell’estate 2023 davvero complessi.

Un centro nuovo potrebbe ridare vigore a tutta la città e a decine di attività che cercano di mantenersi competitive sul mercato tutto l’anno, anche nei mesi invernali.

Luca Pizzagalli